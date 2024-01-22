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Turgutluspor, Ergene Velimeşespor'u deplasmanda mağlup ederek moral buldu - Son Dakika
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Turgutluspor, Ergene Velimeşespor'u deplasmanda mağlup ederek moral buldu

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta liderin 6 puan gerisinde bulunan Turgutluspor, deplasmanda Ergene Velimeşespor'u 2-1 yenerek moral buldu. Maç fazlasıyla zirveyle arasındaki puan farkını 3'e düşüren Turgutluspor, liderlik koltuğuna göz dikti. Veysel Karani 6 golle takımının en skorer oyuncusu oldu.

Turgutluspor, Ergene Velimeşespor\'u deplasmanda mağlup ederek moral buldu
22.01.2024 - 12:37,
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TURGUTLU,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı zirvenin 6 puan gerisinde 2'nci sırada tamamlayan Turgutluspor, lider Batman Petrolspor'un bay olduğu ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda Ergene Velimeşespor'u 2-1 yenerek moral buldu. Maç fazlasıyla da olsa zirveyle arasındaki puan farkını 3'e düşüren kırmızı-siyahlılar, gözünü liderlik koltuğuna dikti.

Ergene önünde 1-0 geriye düşüp, sahadan 2-1 galip ayrılmayı başaran Turgutlu ekibinde sağ kanat Veysel Karani 6 gole ulaşırken, stoper Emre ilk golünü kaydetti. Turgutluspor'da Hakkı İsmet ve Mustafa iç sahada oynanacak Silifke maçı öncesi sarı kart cezalısı duruma düştü.

Kaynak: DHA
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