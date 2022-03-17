Turgutluspor eski yönetimi yargıya taşıdı - Son Dakika
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Turgutluspor eski yönetimi yargıya taşıdı

17.03.2022 12:05
Turgutluspor eski yönetimi yargıya taşıdı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalmaya çalışan Turgutluspor'da 1 Aralık'ta yapılan olağanüstü kongrede göreve gelen Başkan Ahmet Daşkan ve yönetimi, eski Başkan Taner Kestaneci dönemini yargıya taşıdı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalmaya çalışan Turgutluspor'da 1 Aralık'ta yapılan olağanüstü kongrede göreve gelen Başkan Ahmet Daşkan ve yönetimi, eski Başkan Taner Kestaneci dönemini yargıya taşıdı. Kırmızı-siyahlılar, son kongrede üyeler tarafından ibra edilmeyen Kestaneci dönemiyle ilgili Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kulübün Kestaneci döneminde usulsüz olarak borçlandırıldığını, bankalardan toplu paralar çekildiğini, kulüple alakası olmayan faturaların hesaplara işlendiğini savunan yönetim, şok iddialarla açıklama yaptı. Turgutluspor yönetiminin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz eski başkanı ve yöneticilerinin üyeliklerinin düşümü ile ilgili olarak son dönemde sosyal medya platformlarında asılsız söylentiler paylaşılmakta, kararın üst yazısı paylaşılarak algı yaratılmaya çalışılmaktadır. Önceki dönem kulüp başkanı Taner Kestaneci ile diğer yönetim kurulu üyeleri son genel kurul toplantısında ibra edilmemiş ve faaliyetleri onanmamıştır.

Görevimize başladığımız ilk günden itibaren önceki başkan zorluk çıkarmış, dernek defterlerini, bilumum kıymetli evrakı tarafımıza teslim etmemiştir. Bunun yanı sıra kulübün kamera cihazlarının söküldüğü, faturaları kulübümüze kesilen eşyaların bulunmadığı tespit edilmiştir. Tüm bunlarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kulüp mali ve idari yönden incelemeye alınmıştır. İlk etapta yapılan incelemelerde genel kuruldaki mali hesap tablosunda uygunsuzluklar tespit edilmiştir. Akabinde kasada olması gereken miktarın olmadığı, daha da kötüsü görev süresi sona ermesine rağmen  yeni yönetimin bilgisi dışında kulüp hesabına ait internet bankacılığından ödeme yapıldığı ve kulüp banka kartından ATM'den para çekildiği tespit edilmiştir. Bununla ilgili olarak da ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.Önceki başkanın kulübü usulsüz bir şekilde borçlandırdığı, bankadan toplu paralar çektirdiği, bu ödemelerin nerelere yapıldığının belli olmadığı, kulüple alakası olmayan faturaların ve giderlerin bulunduğu, denetleme kurulu başkanının denetleme kurulu işiyle alakalı olarak genel kurul kararı olmaksızın ücret karşılığı çalıştırıldığı,  süreç içerisinde yönetimin hiç bir şekilde denetlenmediği, denetleme kurulu raporlarının bulunmadığı gibi hususlar İl Dernekler Masası tarafından yapılan idari soruşturma neticesinde tespit edilmiştir. Hali hazırda da mali denetleme devam etmektedir.Yukarıdaki açıklamalarımızın birçoğu yargıya intikal etmiş olup yargı süreci devam etmektedir.Yönetim kurulumuz resmi makamlarca tespit edilen usulsüzlüklere karşı kayıtsız kalmayacaktır. Özellikle mali usulsüzlüklerle güzide kulübümüzün zarar görmesini engellemeye çalışacaktır.

Yönetim Kurulu tüzüğün kendisine verdiği yetkiyi hukuka uygun bir şekilde kullanmış, kararını da kararın muhatabı olan üyeyle paylaşmıştır. Üyeler yasanın ve tüzüğün kendilerine tanıdığı haklar da ilgili kararda kendilerine hatırlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


- Turgutlu
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Turgutluspor'da mali denetim devam ediyor Turgutluspor'da mali denetim devam ediyor Turgutluspor'da Niğde maçı Akın'dan Turgutluspor'da Niğde maçı Akın'dan

Cumhuriyet Savcılığı, Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turgutluspor eski yönetimi yargıya taşıdı - Son Dakika


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