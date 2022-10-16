Turgutluspor evinde doludizgin - Son Dakika
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Turgutluspor evinde doludizgin

16.10.2022 11:55
Turgutluspor evinde doludizgin

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde 23 Elazığ FK'yı 4-1 mağlup eden Turgutluspor, iç sahada çıktığı 3 maçı da kazanarak 9 puan topladı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde 23 Elazığ FK'yı 4-1 mağlup eden Turgutluspor, iç sahada çıktığı 3 maçı da kazanarak 9 puan topladı. Taraftarı önünde daha önce YeşilyurtOfspor'u 3-2, Orduspor 1967'yi 3-0 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, Elazığ ekibini de 4-1 yenerek evinde puan kaybı yaşamadı. Kendi sahasında 10 gol atan Turgutluspor, kalesinde 3 gol gördü. Deplasmanda çıktığı 3 müsabakadan 1 puan çıkaran Turgutlu temsilcisi, önümüzdeki hafta Kahramanmaraş'ta ilk dış saha zaferini almaya çalışacak.


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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm Futbol: TFF 3. Lig Futbol: TFF 3. Lig
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutluspor evinde doludizgin - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turgutluspor evinde doludizgin - Son Dakika
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