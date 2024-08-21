Turgutluspor, hazırlık maçında JSK'ya mağlup oldu

Spor

TURGUTLU,

TFF 3'üncü Lig takımlarından Turgutluspor, Kocaeli Kartepe kampında oynadığı üçüncü hazırlık maçında Cezayir Süper Ligi ekiplerinden JSK'ya 2-1 mağlup oldu. Kampta Suudi Arabistan ekibi Hatta'ya 5-1, 24Erzincanspor'a ise 2-1 yenilmekten kurtulamayıp sezon öncesi kötü sinyaller veren Turgutluspor, daha önce Balıkesirspor'la ise 1-1 berabere kalmıştı. Transferde kadrosu büyük oranda dağılıp henüz istediği takviyeleri yapamayan kırmızı-siyahlılar, 23 Ağustos Cuma günü Çengelköyspor ile mücadele edecek.