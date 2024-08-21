Turgutluspor, hazırlık maçında JSK'ya mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Turgutluspor, hazırlık maçında JSK'ya mağlup oldu

TFF 3'üncü Lig takımlarından Turgutluspor, Kocaeli Kartepe kampında oynadığı üçüncü hazırlık maçında Cezayir Süper Ligi ekiplerinden JSK'ya 2-1 mağlup oldu. Sezon öncesi kötü sinyaller veren Turgutluspor, henüz istediği takviyeleri yapamadı.

21.08.2024 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TURGUTLU,

TFF 3'üncü Lig takımlarından Turgutluspor, Kocaeli Kartepe kampında oynadığı üçüncü hazırlık maçında Cezayir Süper Ligi ekiplerinden JSK'ya 2-1 mağlup oldu. Kampta Suudi Arabistan ekibi Hatta'ya 5-1, 24Erzincanspor'a ise 2-1 yenilmekten kurtulamayıp sezon öncesi kötü sinyaller veren Turgutluspor, daha önce Balıkesirspor'la ise 1-1 berabere kalmıştı. Transferde kadrosu büyük oranda dağılıp henüz istediği takviyeleri yapamayan kırmızı-siyahlılar, 23 Ağustos Cuma günü Çengelköyspor ile mücadele edecek.

Kaynak: DHA

Turgutluspor, Cezayir, Kocaeli, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutluspor, hazırlık maçında JSK'ya mağlup oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
13:08 Prof. Dr. Yavuz’dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var Prof. Dr. Yavuz'dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var
12:23 İzmir’de endişe yaratan görüntü: Körfez ölü balıklarla kaplandı İzmir'de endişe yaratan görüntü: Körfez ölü balıklarla kaplandı
11:01 Önce dövdüler sonra bıçakladılar İzne gelen askerin öldürülme anı kamerada Önce dövdüler sonra bıçakladılar! İzne gelen askerin öldürülme anı kamerada
07:59 Hastanedeki Reha Muhtar’ın evine polis gitti Aranan oğulları anne Deniz Uğur’a teslim edilecek Hastanedeki Reha Muhtar'ın evine polis gitti! Aranan oğulları anne Deniz Uğur'a teslim edilecek
07:38 Okan Buruk’tan olay tepki: İsviçre’nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz
01:53 Tarım ve Orman Bakanlığı, işlenmeyen tarım arazilerini sezonluk olarak kiraya verecek Tarım ve Orman Bakanlığı, işlenmeyen tarım arazilerini sezonluk olarak kiraya verecek
01:13 Bursa’da CHP’li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu Bursa'da CHP'li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu
00:49 Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
00:44 Trump’a mitingde ’’kurşun geçirmez camlı’’ önlem Trump'a mitingde ''kurşun geçirmez camlı'' önlem
23:52 Galatasaray, Young Boys’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 16:25:46. #1.13#
SON DAKİKA: Turgutluspor, hazırlık maçında JSK'ya mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement