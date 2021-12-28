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Turgutluspor ikinci yarı için taraftarını mutlu edecek - Son Dakika

Turgutluspor ikinci yarı için taraftarını mutlu edecek

28.12.2021 17:34
Turgutluspor ikinci yarı için taraftarını mutlu edecek

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un basın sözcüsü Erk Kayabaş ligin ilk yarısını değerlendirirken, ikinci yarı için hedeflerini anlattı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un basın sözcüsü Erk Kayabaş ligin ilk yarısını değerlendirirken, ikinci yarı için hedeflerini anlattı. İkinci yarıda bambaşka bir Turgutluspor'un sahada olacağını kaydeden Kayabaş, "Hocamızın vereceği rapor doğrultusunda nokta transferlerle Turgutluspor camiasını mutlu edecek bir kadro kuracağız." dedi.

Turgutluspor mücadele ettiği TFF 2. Lig Kırmızı grubun ilk yarısını 5 galibiyet 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 22 puanla 14. sırada tamamladı. Lige Teknik Direktör Kazım Akgün ile başlayan ve 9. haftadan itibaren Atila Gerin devam eden Turgutluspor, ilk yarının son maçının ardından Gerin'le de yollarını ayırarak teknik direktörlük görevine Nazım Gülay'ı getirerek ilk yarıda 3 teknik direktör değiştirmiş oldu.

Kulübün ilk yarı performansını ve ikinci yarıdaki beklentileriyle ilgili açıklamalarda bulunan Turgutluspor basın sözcüsü Erk Kayabaş ise ikinci yarıda taraftarlarının sahada bambaşka bir Turgutluspor göreceğini söyledi.

Turgutluspor'un lige kötü bir başlangıç yaptığını hatırlatan Erk Kayabaş, "Sezon başında bizim dahil olmadığımız süreç ile lige başlayan Turgutluspor'umuz lige kötü başladı ve ilk 7 haftada sadece 2 puan alabildi. Eminim böyle bir başlangıç hiç kimse beklemiyordu. Tabii ki bu sonuçlar Turgutluspor camiasında üzüntüye neden olmuştur. Biz göreve geldikten sonraki süreçte takımımız 4 maç oynadı. Bu maçlardan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligin ilk yarısını 22 puanla 14. Sırada tamamladık. İkinci yarı öncesi bu puan ve sıralama bize yapmamız gereken kadro mühendisliği hakkında dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor. Önceliğimiz aşağıda bulunan takımlar ile puan farkını açmak olacaktır. Devre arası transferlerin kolay olmadığını tabii ki biliyoruz. İkinci yarıda bambaşka bir Turgutluspor sahada olacaktır. Alacağı sonuçlarla taraftarı ve camiayı mutlu edecek bir takım kurmayı hedefliyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Transferde görüştükleri oyuncular olduğunu aktaran Kayabaş, "Transfer çalışmalarımız hocamızın vereceği rapor doğrultusunda kısa sürede şekillenecek. Hocamızın vereceği rapor doğrultusunda nokta transferlerle Turgutluspor camiasını mutlu edecek bir kadro kuracağız." değerlendirmesinde bulundu. - MANİSA

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Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Gülay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turgutluspor ikinci yarı için taraftarını mutlu edecek - Son Dakika Spor


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