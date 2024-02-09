Turgutluspor, transfer döneminin son gününde Mustafa Yılmaz'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Turgutluspor, transfer döneminin son gününde Mustafa Yılmaz'ı kadrosuna kattı

Turgutluspor, transfer döneminin son gününde Mustafa Yılmaz\'ı kadrosuna kattı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Turgutluspor, ara transfer döneminin son gününde Orduspor 1967'den Mustafa Yılmaz'ı kiralık olarak transfer etti. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, kariyerinde Yomraspor'da 70 maça çıkarken 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.

09.02.2024 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ara transfer döneminin son gününde gaza basan TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Turgutluspor, son imzayı Orduspor 1967'den 24 yaşındaki kanat oyuncusu Mustafa Yılmaz'a attırdı. Mustafa sezon sonuna kadar kiralık olarak Turgutluspor'a katıldı. Yomraspor'da profesyonel olan futbolcu, kariyerinde 70 maça çıkarken 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Yılmaz, Turgutluspor, Orduspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutluspor, transfer döneminin son gününde Mustafa Yılmaz'ı kadrosuna kattı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 19:12:05. #1.12#
SON DAKİKA: Turgutluspor, transfer döneminin son gününde Mustafa Yılmaz'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement