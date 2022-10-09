TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Turgutluspor, Darıca Gençlerbirliği deplasmanından Noyan'ın golüyle 1-1'lik galibiyetle dönerken, yeni teknik patronu Doğan Engin yönetiminde 2 haftada 4 puanı hanesine yazdırdı. Ligde ilk 3 maçın 2'sini kaybedince teknik heyette kan değişikliğine giden kırmızı-siyahlı ekip, grupta 5 hafta sonunda puanını 7'ye çıkardı.
Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Darıca Gençlerbirliği, Turgutluspor, Spor, Son Dakika
Son Dakika › Spor › Turgutluspor puanı kaptı - Son Dakika
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.