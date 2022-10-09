Turgutluspor puanı kaptı - Son Dakika
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Turgutluspor puanı kaptı

09.10.2022 12:27
Turgutluspor puanı kaptı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Turgutluspor, Darıca Gençlerbirliği deplasmanından Noyan'ın golüyle 1-1'lik galibiyetle dönerken, yeni teknik patronu Doğan Engin yönetiminde 2 haftada 4 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Turgutluspor, Darıca Gençlerbirliği deplasmanından Noyan'ın golüyle 1-1'lik galibiyetle dönerken, yeni teknik patronu Doğan Engin yönetiminde 2 haftada 4 puanı hanesine yazdırdı. Ligde ilk 3 maçın 2'sini kaybedince teknik heyette kan değişikliğine giden kırmızı-siyahlı ekip, grupta 5 hafta sonunda puanını 7'ye çıkardı.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Darıca Gençlerbirliği, Turgutluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutluspor puanı kaptı - Son Dakika

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