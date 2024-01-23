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Turgutluspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik: 'Şampiyonluk için uzun bir yol var' - Son Dakika
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Turgutluspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik: 'Şampiyonluk için uzun bir yol var'

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ergene Velimeşespor'u deplasmanda 2-1 yenen Turgutluspor'un teknik direktörü Ramazan Çelik, şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu. Çelik, zorlu saha şartlarında galip gelmenin mutluluk verici olduğunu belirterek, takımın hedeflerine ulaşmak için daha çok çalışması gerektiğini söyledi. Turgutluspor, Silifke Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı.

Turgutluspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik: \'Şampiyonluk için uzun bir yol var\'
23.01.2024 - 12:14,
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarının ilk maçında Ergene Velimeşespor'u deplasmanda 2-1 yenen Turgutluspor'un teknik direktörü Ramazan Çelik, şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Bir maçı eksik lider Batman Petrolspor'un 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alan kırmızı-siyahlıların çalıştırıcısı, ligin uzun bir maraton olduğunu söyledi. Ramazan Çelik, "Ergene Velimeşespor deplasmanında saha şartları da çok zordu. Bu zeminde galip gelmek gerçekten mutluluk verici. İki takımı da kutluyorum, müthiş mücadele vardı. Bizim hedefimiz var, hayalimiz var. Onun peşinden gitmek istiyoruz. Gidecek çok yolumuz var. Yapmamız gereken çok iş var. Turgutluspor taraftarının ve Turgutlu halkının sezon boyunca yanımızda olmasını istiyoruz" dedi.

Haftayı 30 puanla 2'nci sırada tamamlayan Turgutluspor, evinde karşılaşacağı Silifke Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı.

Kaynak: DHA
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