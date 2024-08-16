Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, İşitme Engelliler Milli Takımı oyuncusu Mustafa Genç'i makamında ağırladı - Son Dakika
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Spor

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, İşitme Engelliler Milli Takımı oyuncusu Mustafa Genç'i makamında ağırladı

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, İşitme Engelliler Milli Takımı oyuncusu Mustafa Genç\'i makamında ağırladı

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, Antalya'da düzenlenen 2024 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonasında 3. olan Milli takımının Turhallı defans oyuncusu Mehmet Genç'i makamında ağırladı. Görüşmede genç oyuncu Mehmet Genç futbol kariyerinden ve İşitme Engelliler Milli Takımının Avrupa üçüncülüğü yolculuğu hakkında çevirmen vasıtasıyla bilgi verdi. Başkan Ural ise Mehmet Genç'in ve İşitme Engelliler Milli Takımın Avrupa üçüncülüğünden duyduğu gururu dile getirerek tebrik etti. Ziyaretin ardından Başkan Mehmet Ural başarılı futbolcu Mehmet Genç'e 60 Numaralı Belediye Turhal Spor forması hediye etti. Mehmet Genç ise Başkan Ural adına futbol topu imzaladı. - TOKAT

16.08.2024 11:38  Güncelleme: 11:39
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Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, İşitme Engelliler Milli Takımı oyuncusu Mustafa Genç'i makamında ağırladı.

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, Antalya'da düzenlenen 2024 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonasında 3. olan Milli takımının Turhallı defans oyuncusu Mehmet Genç'i makamında ağırladı. Görüşmede genç oyuncu Mehmet Genç futbol kariyerinden ve İşitme Engelliler Milli Takımının Avrupa üçüncülüğü yolculuğu hakkında çevirmen vasıtasıyla bilgi verdi. Başkan Ural ise Mehmet Genç'in ve İşitme Engelliler Milli Takımın Avrupa üçüncülüğünden duyduğu gururu dile getirerek tebrik etti. Ziyaretin ardından Başkan Mehmet Ural başarılı futbolcu Mehmet Genç'e 60 Numaralı Belediye Turhal Spor forması hediye etti. Mehmet Genç ise Başkan Ural adına futbol topu imzaladı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, İşitme Engelliler Milli Takımı oyuncusu Mustafa Genç'i makamında ağırladı - Son Dakika

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