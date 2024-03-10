Türk Atletler Avrupa Atmalar Kupası'nda Madalyalar Kazandı

Avrupa Atmalar Kupası'nda 23 yaş altı kategorisinde yarışan Türk atletlerden Muhammet Hanifi Zengin gümüş, Ali Peker ise bronz madalya kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Leiria kentindeki organizasyon 2. gün yapılan yarışmalarda sona erdi.
Dün kadınlar cirit atmada Eda Tuğsuz'un bronz, Özlem Becerek'in de 23 yaş altı kadınlar disk atmada altın madalya alması sonrası Türkiye, 2 madalya daha elde etti.
Erkekler 23 yaş altı cirit atmada sahaya çıkan Muhammet Hanifi, 76,15 metrelik atışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.
Ali Peker ise 17,93 metrelik derecesiyle erkekler 23 yaş altı gülle atmada 3. sırayı aldı.
Türkiye böylece organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, Pendikspor maçının ardından hakemlere ve kararlarına tepki göstererek, oyunun durmasına ve sarı kartlara olan tepkisini dile getirdi. Dzeko, Türk futbolunun imajını olumsuz etkilediğini belirtti.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda curling müsabakalarında grup maçları tamamlandı. Kadınlarda Türkiye, son maçında Ukrayna'ya yenilerek gruptaki 7 maçını da kaybetti. Erkeklerde ise Türkiye, İtalya ve İsviçre'ye yenilerek 8 maçını mağlubiyetle tamamladı. Yarı final müsabakaları 11 Mart Pazartesi günü oynanacak.
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