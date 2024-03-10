Türk Atletler Avrupa Atmalar Kupası'nda Madalyalar Kazandı

Spor

Avrupa Atmalar Kupası'nda 23 yaş altı kategorisinde yarışan Türk atletlerden Muhammet Hanifi Zengin gümüş, Ali Peker ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Leiria kentindeki organizasyon 2. gün yapılan yarışmalarda sona erdi.

Dün kadınlar cirit atmada Eda Tuğsuz'un bronz, Özlem Becerek'in de 23 yaş altı kadınlar disk atmada altın madalya alması sonrası Türkiye, 2 madalya daha elde etti.

Erkekler 23 yaş altı cirit atmada sahaya çıkan Muhammet Hanifi, 76,15 metrelik atışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ali Peker ise 17,93 metrelik derecesiyle erkekler 23 yaş altı gülle atmada 3. sırayı aldı.

Türkiye böylece organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.