Türk Binicilik Milli Takımı 19. Akdeniz Oyunları için Cezayir'de - Son Dakika
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Türk Binicilik Milli Takımı 19. Akdeniz Oyunları için Cezayir'de

28.06.2022 19:05
Türk Binicilik Milli Takımı 19. Akdeniz Oyunları için Cezayir'de

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek milli takım sporcularını uğurlayarak başarılar diledi.

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek milli takım sporcularını uğurlayarak başarılar diledi.

19. Akdeniz Oyunları, Cezayir'in Oran şehrinde 25 Haziran - 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenleniyor. 19. Akdeniz Oyunları'nda 26 ülkeden 3 bin 400'ün üzerinde sporcu, 24 branşta toplam 244 madalya etkinliğinde mücadele ediyor. Türkiye'yi oyunlarda 24 branşta, 137 kadın, 185 erkek, toplam 322 sporcu temsil ediyor.

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, binicilik branşında Türkiye'yi temsil edecek olan milli takim sporcuları Ahmet Berk Başeğmez, Hasan Şentürk, İhsan Sencer Horosan ve Özgür Özkan'a müsabakalarda başarılar dileyerek binicileri Cezayir'e uğurladı. Sporculardan Ahmet Berk Başeğmez Corthagos 58, Hasan Şentürk Cantaire O, İhsan Sencer Horasan Casscord ve Özgür Özkan Champ's Son isimli atları ile müsabakalara katılım sağlayacak.

Binicilik müsabakaları 30 Haziran günü veteriner kontrolü ve teknik toplantının ardından 1 - 3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 1 Temmuz'da Çift Manş takım müsabakası; 3 Temmuz Pazar günü Çift Manş bireysel müsabaka düzenlenecek.

Atlar, 24 Haziran sabahı Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda kargo uçağı ile Cezayir'in Alger kentine yolculuk ettiler. Sporcular ise dün sabah Milli Takım kafilesi ile yola çıkarak, oyunların yapılacağı kente ulaştı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Akdeniz Oyunları, Türkiye, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Binicilik Milli Takımı 19. Akdeniz Oyunları için Cezayir'de - Son Dakika

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