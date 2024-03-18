Türk boksör Umut Camkıran, Çekyalı Tomas Salek ile karşılaşacak.
Milli ağır sıklet, 13 Nisan'da Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan EgeTrans Arena'da ringe çıkacak.
Kariyerindeki 20 maçı da kazanan Umut Camkıran, bunların 19'unda rakiplerine nakavtla üstünlük sağladı.
21 galibiyeti 4 yenilgisi olan Salek son 4 maçını kazanmayı başardı. Son 7 mücadelesinden ise sadece birini kaybetti.
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İtalya Serie A ekibi Lazio, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine Igor Tudor'u getirdiğini duyurdu. Tudor, Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştırmıştı. Lazio, Serie A'da 9. sırada yer alıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ümit Milli Futbol Takımı, Gürcistan ve İtalya ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı. Antrenmana tüm oyuncular katıldı ve milli takım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü için Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi. Ümit Milliler, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek ve ardından Gürcistan ve İtalya maçlarına çıkacak.
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