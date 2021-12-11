Üye Girişi
Türk boksörler artık ülkesi için dövüşebilecek - Son Dakika

Türk boksörler artık ülkesi için dövüşebilecek

11.12.2021 00:57
Türk boksörler artık ülkesi için dövüşebilecek

Türk boksörler, yurt dışı yerine Türkiye'de profesyonel düzeyde lisans alabilecek ve bu ülkemizi temsil edecek.

Türk boksörler, yurt dışı yerine Türkiye'de profesyonel düzeyde lisans alabilecek ve bu ülkemizi temsil edecek.

Dünya Boks Konseyi Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Afrika Profesyonel Boks Birliği Başkanı Houcine Houichi Najjar ve Süpervizör Akram Lachhab, İstanbul'a gelerek Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu'nu ziyaret etti. Türkiye Profesyonel Boks Federasyon Başkanı Hayrettin Dikkanoğlu ile ziyaretçilerin katılımı ile düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'de yetişen boksörlerin yurt dışı yerine Türkiye'de profesyonel düzeyde lisans alabilecekleri, bu sayede müsabakalarda Türkiye'yi temsil edebilecekleri belirtildi.

Lisans alabilecekler

Türkiye'de yetişen fakat başka ülkeler adına yarışan Türk boksörlerin artık ülkelerini temsil edebilmeleri amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu büyük bir oluşum başlattı. WBC (Dünya Boks Konseyi) Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda ABU (Afrika Profesyonel Boks Birliği) Başkanı Houcine Houichi Najjar ve Süpervizör Akram Lachhab, Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu'nu desteklemek için İstanbul'a gelerek federasyon tarafından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Basın toplantısında, Türkiye'de yetişen boksörlerin yurt dışına çıkmaya gerek duymadan yine Türkiye'de profesyonel düzeyde lisans alabilecekleri duyuruldu. Lisans alan boksörler su sayede müsabakalarda Türkiye'yi temsil edebilecek. Öte yandan 2022 Şubat ayında Türkiye'deki antrenörlere eğitim verileceği, eğitimin ardından antrenörler tarafından yetiştirilen boksörlere lisans verileceği öğrenildi.

Najjar: "Yardım etmeye karar verdim"

Houcine Houichi Najjar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Daha önce söylediğim gibi Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu üyeleriyle ile tanıştım. Gördüm ki hakikaten bu insanlar çok istekli ve iyi bir şeyler yapmak istiyorlar. 9 sene öncesinden kurulmuş bir federasyon nasıl oldu da şimdiye kadar hiçbir şey yapmadı ben hakikaten üzüldüm. Yardım etmeye karar verdim. Ben onlara yönetimle ilgili ne yapmaları gerektiğini, hepsini anlattım ve inşallah önümüzdeki yıl içerisinde şubattan başlayıp, bütün bu programları birer birer uygulayacağız. Umarım ki eskiden yapılan bütün olumsuzluklar bundan sonra artık son bulur ve başarıyla Türkiye Boks Federasyonu olarak dünyada yerini alır" şeklinde konuştu.

Başak: "Türk boksörlerin milli takım adına dövüşebilmeleri için bu federasyonu kurduk"

Türkiye Profesyonel Boks Federasyon Başkan Yardımcısı Turan Başak ise, "Türkiye'de profesyonel boks olmadığından dolayı ekip olarak profesyonel boks federasyonunu kurduk ve eksiklerimiz vardı onları tamamladık. Türkiye'de neden profesyonel boks yok, neden sporcular belli bir şeyden sonra bırakıyorlar, biz bunu çözmek için bu işe giriştik. Gençlerimiz, profesyonel olmadığından dolayı Almanya, Amerika ve diğer ülkeler adına hep dövüştüler. Ülkemizde yıllardan beri hiçbir zaman kurulmayan profesyonel boksör federasyonunu biz kurduk ve şu anda da amacımız, Türk boksörlerin, yabancı ülkedeki Türk boksörlerin, Almanya veya diğer ülkeler adına dövüşmeyip, onlara davetiye gönderip kendi milli takımımız adına dövüşmeleri için biz bu federasyonu kurduk" dedi.

Öte yandan basın toplantısı, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu. - İSTANBUL

Türkiye, Lisans, Boks, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türk boksörler artık ülkesi için dövüşebilecek - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu 22:59 Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti 21:36 Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya 18:36 Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz 17:53 CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla 16:31 Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım 15:34 Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu 13:08 Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin 13:04 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira

Son Dakika Haberleri
00:48 TBMM Başkanvekili Celal Adan'ı vekillerin tartışması çıldırttı: Çıkın dışarı, zemin müsait
00:38 Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında verdi
00:37 Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid iddiası ses getirdi
00:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını yere atarak hakaret eden kişi gözaltına alındı
23:49 Andre Villas-Boas Beşiktaş'ın teklifini reddetti
23:48 Avrupa Ligi'nde grup etabının en iyi 11'inde bizden de iki isim var
23:28 2 günde 20 terörist etkisiz hale getirildi
23:14 Lübnan'da Filistinli mültecilerin bulunduğu kampın yakınlarında patlama yaşandı
23:14 Fenerbahçe, Henry Onyekuru için harekete geçti
22:59 Bakan Gül, Meclis kürsüsünden açıkladı: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor
Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında verdi Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında verdi         
00:38
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
Çiftçi, tarlasını sürerken heykel parçaları bulup müzeye teslim etti! Hangi döneme ait oldukları henüz bilinmiyor Çiftçi, tarlasını sürerken heykel parçaları bulup müzeye teslim etti! Hangi döneme ait oldukları henüz bilinmiyor         
17:55
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu         
16:05
Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar         
14:58
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor         
07:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 01:19:51. #1.11#
SON DAKİKA: Türk boksörler artık ülkesi için dövüşebilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement