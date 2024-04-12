Türk Boksörler Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 5 Bronz Madalya Kazandı

Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 5 milli sporcu bronz madalya elde etti.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Porec kentinde düzenlenen organizasyonda milli boksörler ringe çıktı.
Milli boksörlerden +81 kiloda Havvanur Kethüda ve 50 kiloda Emine Kılınç finale yükselirken, 86 kiloda Hüseyin Ege Tekdemir, 80 kiloda Mert Aybuğa, 75 kiloda Zeliha Özdemir, 70 kiloda Yonca Gül Yılmaz ve 57 kiloda Pınar Benek, bronz madalya elde etti.
Organizasyon 15 Nisan'da sona erecek.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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