Türk Boksu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'nda Tarihinin En Fazla Kota Sayısıyla Yer Alacak

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 8 kota alan Türk boksu, tarihinin en fazla kotasıyla olimpiyatlarda yer alacak.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkek ve kadın milli takımları toplam 13 kotanın 8'ini elde etti.

Kadınlarda 5, erkeklerde ise 3 sporcuyla kota alan Türkiye, rekor sayıda sporcuyla Paris 2024'te bulunacak.

Kadınlar 66 kiloda son olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli ile 50 kiloda son olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te altın madalya mücadelesi verecek.

Kadınlarda 54 kiloda Hatice Akbaş, 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman ve 60 kiloda Gizem Özer, Paris'te Türkiye'yi temsil edecek diğer milli sporcular olacak.

Erkeklerde ise 51 kiloda son Avrupa şampiyonu Samet Gümüş ile 71 kiloda Tuğrulhan Erdemir ve 80 kiloda Kaan Aykutsun, Paris 2024 Olimpitat Oyunları'nda ay-yıldızlı bayrağı temsil edecek.