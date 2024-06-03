Türk Boksu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihinin En Fazla Kota Sayısıyla Yer Alacak - Son Dakika
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Spor

Türk Boksu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihinin En Fazla Kota Sayısıyla Yer Alacak

Türk Boksu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'nda Tarihinin En Fazla Kota Sayısıyla Yer Alacak

Türkiye Boks Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk boksu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 8 kota alarak tarihinin en fazla kotasını elde etti. Kadın ve erkek milli takımları toplamda 13 kota kazandı. Kadınlarda 5, erkeklerde ise 3 sporcu Paris 2024'te Türkiye'yi temsil edecek. Kadınlarda Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Esra Yıldız Kahraman ve Gizem Özer altın madalya mücadelesi verecek. Erkeklerde ise Samet Gümüş, Tuğrulhan Erdemir ve Kaan Aykutsun ay-yıldızlı bayrağı temsil edecek.

03.06.2024 13:23
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 8 kota alan Türk boksu, tarihinin en fazla kotasıyla olimpiyatlarda yer alacak.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkek ve kadın milli takımları toplam 13 kotanın 8'ini elde etti.

Kadınlarda 5, erkeklerde ise 3 sporcuyla kota alan Türkiye, rekor sayıda sporcuyla Paris 2024'te bulunacak.

Kadınlar 66 kiloda son olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli ile 50 kiloda son olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te altın madalya mücadelesi verecek.

Kadınlarda 54 kiloda Hatice Akbaş, 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman ve 60 kiloda Gizem Özer, Paris'te Türkiye'yi temsil edecek diğer milli sporcular olacak.

Erkeklerde ise 51 kiloda son Avrupa şampiyonu Samet Gümüş ile 71 kiloda Tuğrulhan Erdemir ve 80 kiloda Kaan Aykutsun, Paris 2024 Olimpitat Oyunları'nda ay-yıldızlı bayrağı temsil edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türk Boksu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihinin En Fazla Kota Sayısıyla Yer Alacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Boksu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihinin En Fazla Kota Sayısıyla Yer Alacak - Son Dakika
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