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Türk Dağcı Gülnur Tumbat, Antarktika'nın en yüksek noktasına tırmanarak 7 Kıta 7 Zirve projesini tamamladı - Son Dakika
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Türk Dağcı Gülnur Tumbat, Antarktika'nın en yüksek noktasına tırmanarak 7 Kıta 7 Zirve projesini tamamladı

Türk dağcı Gülnur Tumbat, Antarktika kıtasının en yüksek noktası Vinson Dağı'nın zirvesine tırmanarak '7 Kıta 7 Zirve' projesini tamamladı. Türkiye Dağcılık Federasyonu, Tumbat'ı bu başarılı tırmanışından dolayı tebrik ederek gurur duyduklarını belirtti.

Türk Dağcı Gülnur Tumbat, Antarktika\'nın en yüksek noktasına tırmanarak 7 Kıta 7 Zirve projesini tamamladı
30.12.2023 - 16:33,
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Türk dağcı Gülnur Tumbat, Antarktika kıtasının en yüksek noktası Vinson Dağı'nın (4897 metre) zirvesine tırmanarak "7 Kıta 7 Zirve" projesini tamamladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamada "Tumbat, 7 Kıta 7 Zirve projesini tamamlayan ilk Türk kadın dağcı olarak kayıtlara geçti. Bu başarılı tırmanıştan dolayı Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak kendisini tebrik eder ve bu gururu bize yaşattığı için teşekkür ederiz. " ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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