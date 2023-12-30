Türk Dağcı Gülnur Tumbat, Antarktika\'nın en yüksek noktasına tırmanarak 7 Kıta 7 Zirve projesini tamamladı

Türk dağcı Gülnur Tumbat, Antarktika kıtasının en yüksek noktası Vinson Dağı'nın (4897 metre) zirvesine tırmanarak "7 Kıta 7 Zirve" projesini tamamladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamada "Tumbat, 7 Kıta 7 Zirve projesini tamamlayan ilk Türk kadın dağcı olarak kayıtlara geçti. Bu başarılı tırmanıştan dolayı Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak kendisini tebrik eder ve bu gururu bize yaşattığı için teşekkür ederiz. " ifadelerine yer verildi.