Türk devleriyle de adı geçiyordu! Ozan Kabak'ın yeni adres belli oldu - Son Dakika
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Türk devleriyle de adı geçiyordu! Ozan Kabak'ın yeni adres belli oldu

22.07.2022 16:46

Schalke 04'ün kadroda düşünmediği milli stoper Ozan Kabak yeni takımıyla imzalayacak. Galatasaray altyapısında yetişen Ozan, Hoffenheim ile anlaştı ve yoluna Almanya'da devam edecek.

Adı Süper Lig devleriyle de anılan Ozan Kabak'ın yeni durağı Bundesliga ekibi Hoffenheim oldu. Bild'de yer alan habere göre, 22 yaşındaki futbolcu 5 milyon euro bonservis karşılığında Hoffenheim'a transfer oldu.

SCHALKE 15 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Galatasaray altyapısında yetişen ve Stutgart'a 11 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Ozan Kabak, bir diğer Alman ekibi Schalke'ye 15 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Ayrıca Ozan, kiralık olarak Liverpool ve Norwich formaları da giydi.

Süper lig devleriyle ismi anılmıştı! Ozan Kabak yeni takımına imzayı atıyor
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SON DAKİKA: Türk devleriyle de adı geçiyordu! Ozan Kabak'ın yeni adres belli oldu - Son Dakika
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