 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türk Eskrimcilerinden 20. Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nda 5 Madalya - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türk Eskrimcilerinden 20. Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nda 5 Madalya

Türk Eskrimcilerinden 20. Eskrim Akdeniz Şampiyonası\'nda 5 Madalya

İspanya'nın La Nucia şehrinde düzenlenen 20. Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nda Türk eskrimciler, 15 yaş altı kılıçta Duru Ayşe Özgönül'ün şampiyonluğu ve Alara Atmaca'nın gümüş madalyasıyla toplamda 5 madalya kazandı.

04.02.2024 20:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'nın La Nucia şehrinde 3-4 Şubat tarihlerinden gerçekleşen 20. Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nın ikinci gününde 15 yaş altı kılıçta Duru Ayşe Özgönül şampiyon olurken, flörede de ise Alara Atmaca gümüş madalya kazandı.

20. Eskrim Akdeniz Şampiyonası bugün tamamlandı. Şampiyonanın ikinci gününde U15 kılıçta Duru Ayşe Özgönül finalde İtalyan sporcu Greta Vinci'yi 15-9 yenerek şampiyon oldu. Flörede ise Alara Atmaca final karşılaşmasında İtalyan Maria Francesca Prenna'ya 15-14 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Milli eskrimciler iki gün süren organizasyonu 1'i altın, toplam 5 madalya ile tamamladı.

Bu organizasyonda daha önce madalya kazananlar şu şekilde:

Toprak Altınçekiç - Gümüş madalya

Yıldız erkek kılıç - Bronz madalya

Mix erkek takım - Bronz madalya

Mix kadın takım - Bronz madalya - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İspanya, Akdeniz, Gümüş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Eskrimcilerinden 20. Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nda 5 Madalya - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 20:55:10. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Eskrimcilerinden 20. Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nda 5 Madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement