Türk futbol hakemliğinde yeni sezon yeniliklerle başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türk futbol hakemliğinde yeni sezon yeniliklerle başlıyor

26.07.2022 13:53
Türk futbol hakemliğinde yeni sezon yeniliklerle başlıyor

Türk futbolunda 2022-2023 sezonuyla beraber, yapılan değişikliklerle hakemlikte yeni bir dönem başlamış olacak.

Türk futbolunda 2022-2023 sezonuyla beraber, yapılan değişikliklerle hakemlikte yeni bir dönem başlamış olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2022-2023 Futbol Sezonu Yaz Semineri'nde yapılan açıklamalar doğrultusunda; hakem değişim programı, atamalar, VAR, gözlemci ve eğitim gibi konularda dikkati çeken yenilikler şöyle:

Gerekirse hakem değişim programı uygulanacak

Bazı Avrupa ülkeleri ile UEFA ve CONMEBOL arasında uygulanan "hakem değişim programı" (Erasmus gibi) gerekirse devreye sokulacak. Bu sadece elit ve birinci kategori hakemleri kapsayacak; karşılıklılık ilkesi ön planda olacak.

Hakem atamaları hibrit sistemle

Süper Lig atamaları hibrit sistemle yapılacak. 3 ayrı havuzda toplanılan 40 ayrı kaynak ile atamalar otomatik olarak gerçekleştirilecek. MHK takdiri ancak çok zorunlu olursa devreye girecek.

Ayrı VAR kadrosu ve gerekli görüldüğünde yabancı VAR hakemi

FIFA'da yapılan uygulamaya benzer şekilde ayrı VAR (Video Yardımcı Hakem) kadrosu kurulacak. Sahadaki hakemler sadece sahaya yoğunlaşacak, hem sahada hem VAR'da bulunarak konsantrasyonunu kaybetmeyecek.

Gerekli görüldüğünde diğer ülkelerden de VAR hakemleri devreye sokulacak.

Biri statta, biri Riva'da iki gözlemci

Biri maçın oynandığı stadyumda diğeri ise Riva'da olmak üzere iki gözlemci karşılaşma için görev yapacak. Her iki gözlemcinin not ortalaması, hakemin notu olacak. Gözlemci raporunda da sayısal sisteme geçilecek. Raporlar maç bittikten sonra dijital uygulama üzerinden 3 saat içinde merkeze gönderilecek.

Süper Lig gözlemci yaşı UEFA yaşı olan 70'e yükseltildi.

Hakem eğitimcileri Dallas ve Gil oldu

UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rossetti'nin yardımcısı Hugh Dallas, MHK'nin yeni UEFA Eğitim Danışmanı olarak görev yapacak.

VAR hakemliği eğitiminde de UEFA'nın VAR eğitimcisi Pawel Gil ile çalışılacak.

Hakemlere psikoteknik test

Bugüne kadar fiziki testler yapılan hakemler, yeni sezon öncesi İstanbul Üniversitesiyle iş birliğiyle 10 ayrı testi içeren psikoteknik testlere de tabi tutuluyor.

TFF Yönetim Kurulu ayrıca yeni sezon öncesi hakemlerin ücretlerinde iyileştirme yaptı. VAR hakemi ile saha hakemi arasında büyük orandaki ücret farklılığı ortadan kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Beyşehir'de gençler arası futbol turnuvası başladı Beyşehir'de gençler arası futbol turnuvası başladı FSM mahallesine yeni park FSM mahallesine yeni park
Kaynak: AA

Merkez Hakem Kurulu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbol hakemliğinde yeni sezon yeniliklerle başlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:10 Cristiano Ronaldo'nun geleceği şekilleniyor! Yeni sezonda kadronun önemli bir parçası olacak
13:58 Afrika ülkesi Zimbabve enflasyonla mücadele için altın para çıkardı
13:57 Yol ortasında çırılçıplak duran adam, görüntülendiğini fark edince panikledi
13:34 Usta oyuncu İlyas Salman: Gerçekten Tanrı varsa beni cehenneme göndermez
13:33 Bodrumspor, Adem Llajic için transfer girişimlerine başladı
13:30 Genç kadın, eski sevgilisi tarafından vurularak öldürüldü
13:23 Yeni doğan kedi, uğursuz ilan edilip odaya kapatıldı
12:52 Boş okul binasının içinde çürümüş erkek cesedi bulundu
12:33 Dünyanın en ilginç hayvanlarından biri Kahramanmaraş'ta görüldü! Yaşamını hiç su içmeden sürdürebiliyor
12:32 Yeğenini çöp dolu eve hapseden kadının ifadesi ortaya çıktı: Annesi olmadığımı öğrenince yemek yemeyi kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 14:15:31. #1.12#
SON DAKİKA: Türk futbol hakemliğinde yeni sezon yeniliklerle başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement