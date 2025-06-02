Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para - Son Dakika
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Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

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Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen\'in Galatasaray\'dan istediği para
02.06.2025 09:04
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Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen\'in Galatasaray\'dan istediği para
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Galatasaray'ın takımda tutmak istediği Victor Osimhen'in yeni sözleşme talepleri dikkat çekti. Napoli'den kiralık olarak gelen ve sezonu damga vuran Nijeryalı golcünün, sarı-kırmızılılardan 5 yıllık sözleşme ve senelik 20 milyon euro maaş talep ettiği öne sürüldü.

Süper Lig devi Galatasaray'ın takımda tutmak istediği Victor Osimhen, geleceğiyle ilgili kararı henüz vermedi. Nijeryalı yıldızın, sarı-kırmızılılardan istediği sözleşmeye dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Hasan Şaş, KAFA Sports'ta yaptığı açıklamada Osimhen'in Galatasaray'dan istediği sözleşmeye dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Galatasaray'ın bonservisini almak için tüm şartları zorladığı Osimhen'in 31 yaşına kadar sürecek bir sözleşme istediği aktarıldı.

20 MİLYON EURO 5 YILLIK SÖZLEŞME

Hasan Şaş yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki golcünün Galatasaray'dan 5 yıllık sözleşme ve senelik 20 milyon euro maaş istediğini belirtti.

Galatasaray, Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katmak için Napoli'ye çıkış maddesi olan 75 milyon euroyu da ödemek zorunda.

Victor Osimhen, Galatasaray, Hasan Şaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Deniz Kemal:
    Bir şansla yolu buraya düştü, kalıcı olma fırsatı varken kaçmamalı. Tarihi bir fırsat. 3 sene oynatır yine aynı fiyata satarsın. Üstelik yabancı sponsorlar da karşılayacak ve taraftar da çok büyük katkı yapar. cuesta 8, amrabat 12, diego carlos 11, samatta 6, al-musrati 11, cengiz 15, frankowski 9 vs esas böyle batıyorsun. biçok oyuncuyu toplasan osimhenden daha fazla bonservis veriyorsun ama fayda da alamıyorsun. 167 1 Yanıtla
  • Sergen:
    Silkeleyeyim parasını hesabını, ben Osimhen izlicem alın! Sahada her şeyini veriyor. Tüm Nijerya'yı da GS'lı yaptı. Futbolcudan çok daha fazlası itibarı sevilmesi büyük bir güç. Bugün 20 verirsin, yarın sana nijeryadan başka oyuncular getirir 3e alır 33e sattırır. 97 1 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    OSİMHEN olmazsa olmazımız! Kendisi ailesi çok mutlu... Erden Timur olsa OSİMHEN kesin kalır derdim ama bu yönetim beni tedirgin ediyor. Mutlaka takımda kalmalı mutlaka! 61 4 Yanıtla
  • Muhammedd:
    böyle oyuncuların parası konusulmaz. afrikada çok değer gören birisi, bi ömürlük katkı alacağın sözleşme imzalamış gibi oluyorsun. futbolculuğu zaten tartışılmaz. 55 0 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    Hemen imzalayın rahatlayalım ne duruyosunuz? :) GS ve Osimhen figürlü bi kalemle imza attırın, kalemleri üretin satışa çıkarın sırf ürün satışıyla bile parası çıkar :D Ayrıca Çin sponsorları da gelecek inşallah mis gibi anlaşma! 51 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para - Son Dakika
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