Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen\'in Galatasaray\'dan istediği para

Süper Lig devi Galatasaray'ın takımda tutmak istediği Victor Osimhen, geleceğiyle ilgili kararı henüz vermedi. Nijeryalı yıldızın, sarı-kırmızılılardan istediği sözleşmeye dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Hasan Şaş, KAFA Sports'ta yaptığı açıklamada Osimhen'in Galatasaray'dan istediği sözleşmeye dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Galatasaray'ın bonservisini almak için tüm şartları zorladığı Osimhen'in 31 yaşına kadar sürecek bir sözleşme istediği aktarıldı.

20 MİLYON EURO 5 YILLIK SÖZLEŞME

Hasan Şaş yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki golcünün Galatasaray'dan 5 yıllık sözleşme ve senelik 20 milyon euro maaş istediğini belirtti.

Galatasaray, Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katmak için Napoli'ye çıkış maddesi olan 75 milyon euroyu da ödemek zorunda.