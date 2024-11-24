Türk futbolunda 1-1 berabere sonuçlanan kritik maç

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst sıraları hedefleyen Bornova 1877 ve Silifke Belediyespor maçından kazanan çıkmadı: 1-1.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Silifke Belediyespor 48'inci dakikada Şükrü Kaan ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi Bornova 1877, 90'ıncı dakikada Yılmaz Can'ın golüyle tabelayı eşitledi. Uzatma dakikalarında sonuç değişmeyince iki takım da hanelerine 1'er puanı yazdırdı. Bornova 1877 takımı 17 puana yükselip Play-Off hattının içine giremedi. Zirve hesapları yapan Silifke Belediyespor da 22 puana yükseldi ve lider Bursaspor'un 10 puan gerisine düştü.