Türk futbolunda 1-1 berabere sonuçlanan kritik maç - Son Dakika
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Türk futbolunda 1-1 berabere sonuçlanan kritik maç

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Bornova 1877 ve Silifke Belediyespor arasında oynanan maçta her iki takım da 1'er puan aldı. Golsüz sona eren ilk yarının ardından Silifke, 48. dakikada öne geçti, ancak Bornova son dakikada eşitliği sağladı. İki takım da Play-Off ve zirve hedeflerine ulaşmakta zorlandı.

24.11.2024 16:12
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst sıraları hedefleyen Bornova 1877 ve Silifke Belediyespor maçından kazanan çıkmadı: 1-1.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Silifke Belediyespor 48'inci dakikada Şükrü Kaan ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi Bornova 1877, 90'ıncı dakikada Yılmaz Can'ın golüyle tabelayı eşitledi. Uzatma dakikalarında sonuç değişmeyince iki takım da hanelerine 1'er puanı yazdırdı. Bornova 1877 takımı 17 puana yükselip Play-Off hattının içine giremedi. Zirve hesapları yapan Silifke Belediyespor da 22 puana yükseldi ve lider Bursaspor'un 10 puan gerisine düştü.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

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