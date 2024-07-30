Türk futbolunu masaya yatırdılar! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü - Son Dakika
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Türk futbolunu masaya yatırdılar! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü

Türk futbolunu masaya yatırdılar! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacısomanoğlu, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Paris'te görüştü. Infantino, TFF Başkanlığı'na seçilen Hacıosmanoğlu'nu tekrar tebrik ederek başarılar diledi. Hacısomanoğlu ise adil, adaletli olarak ve güven ortamını sağlayarak, ülke futbolunu geliştirmek ve dünya futboluna katkı sağlamak için çalışacaklarını belirtti.

30.07.2024 16:59
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi. Görüşmede TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Ceyhun Kazancı ve Lale Cander ile FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström ve FIFA Avrupa Üye Federasyonları Direktörü Elkhan Mammadov da yer aldı.

Türk futbolunu masaya yatırdılar! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü

INFANTINO, HACIOSMANOĞLU'NA BAŞARI DİLEDİ

FIFA Başkanı Infantino, TFF Başkanlığı'na seçilen Hacıosmanoğlu'nu tekrar tebrik ederek başarılar diledi. Son derece sıcak bir atmosferde gerçekleşen görüşmede FIFA Başkanı Infantino, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Türkiye gibi büyük ve güçlü bir ülkenin bölgesindeki önemine vurgu yaparken, Türkiye'nin bölge ve dünya futboluna liderlik yapabilecek potansiyelini harekete geçirmek gerektiğini, bunun için de FIFA ve TFF işbirliğinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Türk futbolunu masaya yatırdılar! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü

HACIOSMANOĞLU NE DEDİ?

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da, TFF ile FIFA arasındaki ilişkileri geliştirmek için çalışmalara başladıklarını dile getirdi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ayrıca ülkemizde, bölgemizde ve dünyada futbolun tüm paydaşları ile iş birliği içinde adil, adaletli olarak ve güven ortamını sağlayarak, ülke futbolunu geliştirmek ve dünya futboluna katkı sağlamak için çalışacaklarını belirtti.

Türk futbolunu masaya yatırdılar! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü

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Son Dakika Spor Türk futbolunu masaya yatırdılar! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Fatih Deniz: fenerbahçeyle uğraşmayın o zaman adaletli ve adil olduğunuza inanırız 20 10 Yanıtla
    ferhat eser: 50 milyon euro verin hoca getiriyorsunuz federasyon niye fenerle uğraşsın Beşiktaşla uğraşıyorlardı ama artık geçti o işler 2 5

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