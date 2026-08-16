Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düşecek

Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düşecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve Avrupa kupalarında önemli başarılara imza atan Denizlispor, tarihinin en ağır dönemlerinden birini yaşıyor. Süper Amatör Lig'e kadar gerileyen yeşil-siyahlı ekip, kadro yetersizliği nedeniyle 2026-2027 sezonunda lig müsabakalarına katılamayacak ve bir alt lige düşecek.

Uzun yıllar Süper Lig'de mücadele eden ve Türk futbolunun köklü kulüpleri arasında yer alan Denizlispor, yeni sezon öncesinde büyük bir krizle karşı karşıya kaldı.

Süper Amatör Lig'e kadar gerileyen yeşil-siyahlı ekipte mevcut futbolcuların takımdan ayrılmak istemesinin ardından kadronun tamamen boşaltıldığı öğrenildi.

Sahaya çıkabilecek yeterli oyuncu kadrosu bulunmayan Denizlispor, bu nedenle 2026-2027 sezonunda lig müsabakalarına katılamayacak.

LİG BAŞLAMADAN KÜME DÜŞECEK

Denizlispor'un yeni sezonda maçlara çıkamayacak olması, kulübün sportif geleceğini de doğrudan etkileyecek. Yeşil-siyahlı ekip, lig maratonu başlamadan bir alt lige düşecek.

AVRUPA'DA TARİH YAZMIŞTI

Denizlispor'un yaşadığı bu tablo, kulübün geçmişte Avrupa'da elde ettiği başarılar düşünüldüğünde daha da dikkat çekici bir hal aldı. Yeşil-siyahlılar, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda önemli bir başarıya imza atmıştı. Denizlispor sırasıyla Fransa'nın Lorient, Çekya'nın Sparta Prag ve Fransa'nın Olimpik Lyon ekiplerini eleyerek son 16 turuna yükselmişti. Ege temsilcisinin Avrupa macerasını, o sezon Jose Mourinho yönetiminde UEFA Kupası'nı kazanan Porto sonlandırmıştı.

SÜPER LİG'DEN AMATÖR KÜMEYE

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Denizlispor, ilerleyen yıllarda yaşadığı mali ve idari krizlerin ardından alt liglere geriledi. Süper Amatör Lig'e kadar düşen 60 yıllık köklü kulüp, gelinen noktada kadro yetersizliği nedeniyle bu ligde de mücadele edemeyecek.

Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ibrahim yeter ibrahim yeter:
    cincon gelsin de kurtarsın sizi ! Hakettiğiniz yerdesiniz ! 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı
Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye'ye getirildi
“Sivrihisar cebesi“ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor "Sivrihisar cebesi"ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama İğrenç itiraf geldi Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi
Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı

19:21
Harekete halindeki araç üstünde uygunsuz harekete gözaltı
Harekete halindeki araç üstünde uygunsuz harekete gözaltı
19:04
Diyarbakır’da maç öncesi bakanlara Kürtçe şarkılarla coşkulu karşılama
Diyarbakır'da maç öncesi bakanlara Kürtçe şarkılarla coşkulu karşılama
18:28
Sebte’ye ikinci toplu geçiş girişimi: Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı
Sebte'ye ikinci toplu geçiş girişimi: Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı
17:55
AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı
AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı
16:14
Süleymancıların Köln’de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış
Süleymancıların Köln'de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış
13:45
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi İşte o görüntüler
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 22:05:31. #7.13#
SON DAKİKA: Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.