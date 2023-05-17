Türk futbolunun Avrupa'daki kaderini etkiyecek hayati gece! Basel'in maçı Avrupa'daki kaderimizi doğrudan etkileyecek - Son Dakika
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Türk futbolunun Avrupa'daki kaderini etkiyecek hayati gece! Basel'in maçı Avrupa'daki kaderimizi doğrudan etkileyecek

17.05.2023 15:27

UEFA Konferans Ligi yarı finalinde bu akşam İsviçre ekibi Basel, Fiorentina ile karşılaşacak. UEFA sıralamasında ensemizde olan İsviçre, temsilcisinin Avrupa'da yoluna devam etmesi durumunda Türkiye'yi 12'den 13. sıraya indirebilir. Bu durumun gerçekleşmesi halinde ise Türk takımları Avrupa kupalarında daha fazla ön eleme oynayacak. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım da temsilcilerimizin kaderini doğrudan etkileyecek.

UEFA sıralamasında 12. sırada bulunan Türkiye'nin gözü kulağı Konferans Ligi yarı finalinde İsviçre ekibi Basel'in Fiorentina ile oynayacağı maçta olacak.

13. SIRAYA DÜŞME İHTİMALİMİZ VAR

UEFA sıralamasında hemen altımızda 13. sırada bulunan İsviçre'nin 31.675 puanı var, 12. sıradaki Türkiye ise 32.100 puanda. İsviçre ekibi Basel'in Konferans Ligi'nde finale yükselmesi ve kupayı alması durumunda Türkiye'yi 13. sıraya düşürme ihtimali bulunuyor.

AVRUPA YERİNE KONFERANS LİGİ'NE GİDEBİLİRİZ

Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda Türkiye Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne play-off yerine 3. ön eleme turundan katılacak. 2023-2024 sezonunda Süper Lig'i 3. sırada bitiren takım, 2024-2025 sezonunda Avrupa Ligi yerine Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılmak zorunda kalacak. Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak takım ise kendi liginde ilk 4'e girerse, Süper Lig şampiyonu, Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

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Konferans, Türkiye, Basel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbolunun Avrupa'daki kaderini etkiyecek hayati gece! Basel'in maçı Avrupa'daki kaderimizi doğrudan etkileyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk futbolunun Avrupa'daki kaderini etkiyecek hayati gece! Basel'in maçı Avrupa'daki kaderimizi doğrudan etkileyecek - Son Dakika
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