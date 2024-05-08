Türk Hakemler Pınar Ünlü Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek, 2024 Kadınlar Avrupa Ligi Finalinde Görevlendirildi

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Hentbol hakemleri Pınar Ünlü Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından 2024 Kadınlar Avrupa Ligi final maçında görevlendirildi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Türk kadın hentbol hakemliğinde ilklere imza atan Pınar Ünlü Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek, Avusturya'nın Graz kentinde 12 Mayıs'ta oynanacak EHF 2024 Kadınlar Avrupa Ligi final maçında görev yapacak.

EHF 2024 Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin 11 Mayıs'ta oynanacak ilk yarı final maçında Storhamar Handball Elite ve Neptunes Nantes takımları, ikinci yarı final maçında ise CS Gloria 2018 BN ile H.C. Dunarea Braila ekipleri karşılaşacak. 12 Mayıs Pazar Günü saat 19.00'da Raiffeisen Sportpark Graz'da oynanacak final maçını ise Pınar Ünlü Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek ikilisi yönetecek.

Türk kadın hakemliğinin ulaştığı en üst seviye

Bu karşılaşma uluslararası arenada Türk kadın hakemliğinin ulaştığı en üst seviye olacak.

Daha önce Ordulararası Dünya Şampiyonası da dahil dört kez dünya şampiyonalarında düdük çalan Pınar Ünlü Hatipoğlu ile Mehtap Şimşek, EHF 2022 Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'n yarı finalinde düdük çalarak bir ilke imza atmış, ardından EHF 2023 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde de üçüncülük maçını yönetmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hakemlerden Mehtap Şimşek, "Ülkemizi yurt dışında böylesine büyük organizasyonda temsil etmek çok gurur verici. Final atmosferinin heyecanı anlatılamaz. En iyi şekilde görevimizi yapıp, ülkemize dönmek istiyoruz. Bu anlamda bize destek veren Federasyon Başkanımız Sayın Uğur Kılıç'a ve MHK Başkanımız Hakan Küçükyılmaz ile MHK üyelerine çok teşekkür ediyoruz. Türk hentbolunda kadın hakemliğinin gelişimi açısından, hep daha ileri adımlar atmak gerekiyor. Bu yolda ilklere imza atmaktan ve Türk hentboluna katkı sunmaktan ötürü gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.