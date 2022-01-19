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Türk Hava Yolları: 3-2 - Son Dakika

Türk Hava Yolları: 3-2

19.01.2022 22:21
Türk Hava Yolları: 3-2

SALON: Dynamo Volleyball ArenaHAKEMLER: Wim Cambre (Belçika), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)DİNAMO MOSKOVA: Krotkova, Fetisova, Goncharova, Pipunyrova, Enina, Romanova, Bibina (L) (Khaletskaia, Anufrienko, Polyakova, Simonenko)TÜRK HAVA YOLLARI: Kingdon, Aslı, Van Ryk, Şeyma, Dixon, Carlini, Berin...

SALON: Dynamo Volleyball Arena

HAKEMLER: Wim Cambre (Belçika), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)DİNAMO MOSKOVA: Krotkova, Fetisova, Goncharova, Pipunyrova, Enina, Romanova, Bibina (L) (Khaletskaia, Anufrienko, Polyakova, Simonenko)TÜRK HAVA YOLLARI: Kingdon, Aslı, Van Ryk, Şeyma, Dixon, Carlini, Berin (L) (Polen, Ada, İrem, Janset)SETLER: 16-25, 26-24, 25-19, 18-25, 15-13SÜRE: 127 dakika (22',31',25',26',23') Türk Hava Yolları, Şampiyonlar Ligi C Grubu 4'üncü maçında Dinamo Moskova'ya deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Türk Hava Yolları'nda Kiera Van Ryk 32, Madison Kingdon 15, Tori Dixon 10 sayı üretti.Türk Hava Yolları, Şampiyonlar Ligi C Grubu 5'inci maçında 2 Şubat Çarşamba günü İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımını konuk edecek.

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Türk Hava Yolları, Dinamo Moskova, Belçika, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türk Hava Yolları: 3-2 - Son Dakika Spor


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