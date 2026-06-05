Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında smaçör Alice Degradi'yi kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kadın Voleybol A Takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İtalyan smaçör Alice Degradi ile anlaşmaya varmıştır. Alice Degradi'ye ailemize 'hoş geldin' diyor, takımımızla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."
Son Dakika › Spor › Türk Hava Yolları, Alice Degradi'yi Kadrosuna Kattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?