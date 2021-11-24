Türk Hava Yolları, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında yarın İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola ile deplasmanda karşılaşacak.
İtalya'nın Novara kentindeki Igor Gorgonzola Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.
Müsabakada Portekizli hakem Vitor Alexandre Goncalves ile Bulgar hakem Ivaylo Ivanov görev yapacak.
Misli.com Sultanlar Ligi'nde geçen sezonu 3. sırada tamamlayarak CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan kırmızı-beyazlı takım, gruptaki ilk maçına İtalya deplasmanında çıkacak.
Türk Hava Yollar, Sultanlar Ligi'nde bu sezon 10 maçta 8 galibiyet elde etti.
Kaynak: AA
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