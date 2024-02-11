Türk Hava Yolları, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika
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Türk Hava Yolları, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi

Türk Hava Yolları, deplasmanda Nilüfer Belediyespor\'u 3-1 yendi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Maçın setleri 25-20, 17-25, 22-25 ve 23-25 şeklinde sonuçlandı.

11.02.2024 17:35
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Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Nilüfer Belediyespor: Lila Şengün, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Yordanova, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Milenko, Merve Nur Öztürk, Nazlı Eda Kafkas, Sena Nur İbişoğlu)

Türk Hava Yolları: Van Ryk, Kübra Akman, Dicle Nur Babat, Silva, Neriman Özsoy, Bergmann (Melis Yılmaz, Derya Güç, Vasilantonaki, Sıla Çalışkan)

Setler: 25-20, 17-25, 22-25, 23-25

Süre: 119 dakika (28, 26, 29, 36)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türk Hava Yolları, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika
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