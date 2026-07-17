Türk İzci Toyu'nda Ülkeler Günü Etkinliği - Son Dakika
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Türk İzci Toyu'nda Ülkeler Günü Etkinliği

17.07.2026 19:18
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Bilal Erdoğan, Türk İzci Toyu'nun 'Ülkeler Günü' etkinliğine katıldı ve Türk dünyasında izciliği destekledi.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Türk İzci Toyu'nun düzenlediği "Ülkeler Günü" etkinliğine katıldı.

"Ülkeler Günü", Türk dünyası ve akraba toplulukları ile Türk kültürüne ilgi duyan 18 farklı ülkeden izci ve izci liderlerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Beykoz'daki Türkiye İzcilik Federasyonu Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Safa Koçoğlu Gürsoy ile Enes Eminoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen ve Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer ile çok sayıda izci katıldı.

Açılış töreninde konuşan Bilal Erdoğan, Türk dünyasındaki izcilik hareketinin başlaması için ilk adımlardan birinin atıldığını belirterek "İnşallah bütün Türk dünyasında izciliğin güçlü bir hareket olmasına vesile olur. Dünyanın her yanından izcilerin bir araya geldiği kamplara şahit olduk. Türkiye, izcilikte dünyada müstesna bir yere sahip ve çok daha iyi noktalara da gelecek. Dünyanın başka izcilik topluluklarına da önderlik edecek duruma gelecek. Emeği geçen Türkiye İzcilik Federasyonu yönetimine teşekkür ediyorum. Dünyanın barışa ihtiyacı olduğu bir dönemden geçiyoruz. İzciler bu sevgi bağlarını yaşatmak için önemli örnekler teşkil edecekler ve ediyorlar da." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Erdoğan'a plaket takdim edildi.

Türk İzci Toyu, 25 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA

Bilal Erdoğan, Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk İzci Toyu'nda Ülkeler Günü Etkinliği - Son Dakika

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