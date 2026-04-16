Türk Kadın Basketbolunda 10. Kupaya Doğru

16.04.2026 11:40
Fenerbahçe Opet veya Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Türkiye'ye 10. kupayı kazandırabilir.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Finali'nde mücadele edecek Fenerbahçe Opet veya Galatasaray Çağdaş Faktoring'in şampiyonluğa ulaşması durumunda Türkiye, kulüpler düzeyinde 10. Avrupa kupasını kazanacak.

Türkiye'ye kadın basketbolunda ilk Avrupa kupasını Galatasaray getirirken, sarı-kırmızılılar 2009 yılında İtalya'nın Cras Basket Taranto ekibi karşısında kupaya uzandı.

İlk maçı deplasmanda 67-55 kaybeden Galatasaray, rövanşta İstanbul'da rakibini 82-61'lik skorla mağlup ederek FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

Galatasaray, Kupa 2'yi kazandıktan 5 yıl sonra FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu. 2014'te Fenerbahçe'yle oynadığı finali 69-58 kazanan sarı-kırmızılılar, Türkiye'ye ikinci Avrupa kupasını getirdi.

FIBA Avrupa Kupası üst üste 2017'de Yakın Doğu Üniversitesi, 2018'de de Galatasaray ile Türkiye'ye geldi.

En fazla kupayı Fenerbahçe getirdi

Türk kadın basketbolunda en fazla Avrupa kupasını Fenerbahçe kazandı.

Sarı-lacivertli takım, 2022-2023 sezonunda bir başka Türk ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile FIBA Avrupa Ligi finalinde karşılaşmış ve mücadeleyi 99-60 kazanarak ilk kez kupanın sahibi olmuştu.

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda ise Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Kupa 1'i müzesine götürmüştü.

Sarı-lacivertli ekip, 2023 ve 2024 FIBA Kadınlar Süper Kupa'da da kazanan taraf oldu.

Son kupa ÇBK Mersin'den

Türk kadın basketboluna son Avrupa kupasını Çimsa ÇBK Mersin getirdi.

Mersin ekibi, 2025-2026 sezonu FIBA Avrupa Kupası finalinde Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibiyle karşı karşıya geldi.

Çimsa ÇBK Mersin, deplasmanda 85-80 kazandığı maçın rövanşında Yunanistan temsilcisine 77-75 yenilmesine rağmen sayı avantajıyla şampiyonluğa ulaştı.

Bu sonuçla Mersin ekibi, Avrupa Kupası'nı kazanan ilk Anadolu takımı ünvanının sahibi oldu.

Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring, 10. kupa için parkede

Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki "bir numaralı" takımının belli olacağı FIBA Avrupa Ligi 6'lı finalinde mücadele edecek.

İspanya'nın Zaragoza kentinde gerçekleştirilen turnuvada yarın parkeye çıkacak Türk temsilcileri, organizasyona yarı finalden dahil olacak.

Fenerbahçe ya da Galatasaray'ın şampiyon olması durumunda Türkiye, Avrupa'da 10. kupasını kazanacak.

Türk kadın basketbolunun kupaları

Kadın basketbolunda Türk takımlarından Avrupa'da Fenerbahçe 4, Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi ile ÇBK Mersin ise birer kez kupaya ulaştı.

Türk kadın basketbolunun Avrupa'da kazandığı kupalar şöyle:

YılTakımKupa
2026

ÇBK Mersin

FIBA Avrupa Kupası

2024

Fenerbahçe

FIBA Süper Kupa

2024

Fenerbahçe

FIBA Avrupa Ligi

2023

Fenerbahçe

FIBA Süper Kupa

2023

Fenerbahçe

FIBA Avrupa Ligi

2018

Galatasaray

FIBA Avrupa Kupası

2017

Yakın Doğu Üniversitesi

FIBA Avrupa Kupası

2014

Galatasaray

FIBA Avrupa Ligi

2009

Galatasaray

FIBA Avrupa Kupası

Kaynak: AA

14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu
Kahramanmaraş'taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
