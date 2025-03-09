Türk Kadın Kar Voleybolu Takımı Avrupa Şampiyonu

20 Yaş Altı Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı, namağlup Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, CEV 20 Yaş Altı Kar Voleybolu Avrupa Şampiyonası, Polonya'nın Karpacz kentinde düzenlendi.

Turnuvanın üçüncü ve son gününde yarı finalde Polonya 2 takımı ile karşılaşan Sahra Yücetürk, Su Şimdim, Yasemin Yıldırım ve Bahar Doğan'dan oluşan milli takım, rakibini 2-1 (10-15, 15-12, 15-6) mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Finalde turnuvanın bir numaralı seribaşı ekibi Polonya 1 takımını da 2-1 (12-15, 15-12, 15-9) yenen milliler, namağlup Avrupa şampiyonu oldu.

Tuna İmdat, Barış Güldalı, Mehmet Buğra Türkel ve Polat Kemal Eser'den oluşan 20 Yaş Altı Erkek Kar Voleybolu Milli Takımı ise klasman maçında Polonya'ya 2-0 mağlup oldu ve turnuvayı 6. sırada tamamladı.