Türk Kadın Sporcular 4827 Madalya Kazandı

Türkiye, geçen yıl ay-yıldızlı kadın sporcular ile 1630 altın, 1581 gümüş, 1616 da bronz madalya olmak üzere toplam 4 bin 827 madalya elde ederek podyuma çıktı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre, 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihlerinde kadın milli sporcular; voleybol, güreş, boks, yüzme ve tekvando gibi birçok branşta olmak üzere çeşitli yaş gruplarında uluslararası turnuvalarda, Türkiye'yi madalya kürsüsünde temsil etti.
Öne çıkan olimpik yaz branşlarında ay-yıldızlı kadın sporcuların geçen yıl kazandığı madalya sayısı şöyle:
|Spor Dalı
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|Atıcılık
|19
|14
|25
|58
|Atletizm
|60
|45
|52
|157
|Badminton
|67
|69
|132
|268
|Basketbol
|0
|36
|38
|74
|Binicilik
|27
|22
|24
|73
|Bisiklet
|7
|6
|7
|20
|Boks
|17
|16
|36
|69
|Cimnastik
|101
|62
|58
|221
|Eskrim
|34
|9
|32
|75
|Golf
|12
|11
|14
|37
|Güreş
|38
|35
|57
|130
|Halter
|80
|39
|34
|153
|Judo
|57
|78
|101
|236
|Masa Tenisi
|24
|56
|55
|135
|Modern Pentatlon
|91
|38
|33
|162
|Okçuluk
|21
|13
|9
|43
|Tekvando
|73
|50
|70
|193
|Tenis
|112
|136
|0
|248
|Voleybol/ Plaj voleybolu
|36
|69
|18
|123
|Yelken
|27
|24
|36
|87
|Yüzme
|79
|95
|99
|273
