Türk Kadın Sporcular 4827 Madalya Kazandı

Türkiye, geçen yıl ay-yıldızlı kadın sporcular ile 1630 altın, 1581 gümüş, 1616 da bronz madalya olmak üzere toplam 4 bin 827 madalya elde ederek podyuma çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre, 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihlerinde kadın milli sporcular; voleybol, güreş, boks, yüzme ve tekvando gibi birçok branşta olmak üzere çeşitli yaş gruplarında uluslararası turnuvalarda, Türkiye'yi madalya kürsüsünde temsil etti.

Öne çıkan olimpik yaz branşlarında ay-yıldızlı kadın sporcuların geçen yıl kazandığı madalya sayısı şöyle:

Spor Dalı Altın Gümüş Bronz Toplam Atıcılık 19 14 25 58 Atletizm 60 45 52 157 Badminton 67 69 132 268 Basketbol 0 36 38 74 Binicilik 27 22 24 73 Bisiklet 7 6 7 20 Boks 17 16 36 69 Cimnastik 101 62 58 221 Eskrim 34 9 32 75 Golf 12 11 14 37 Güreş 38 35 57 130 Halter 80 39 34 153 Judo 57 78 101 236 Masa Tenisi 24 56 55 135 Modern Pentatlon 91 38 33 162 Okçuluk 21 13 9 43 Tekvando 73 50 70 193 Tenis 112 136 0 248 Voleybol/ Plaj voleybolu 36 69 18 123 Yelken 27 24 36 87 Yüzme 79 95 99 273 NOT: Geçen yıl kadın milli sporcuların toplamda kazandığı 4 bin 827 madalyanın kalanı ise diğer branşlarda elde edildi.

Olimpik kış branşlarında kadın sporcuların başarısı

Kadın milli sporcular, olimpik kış sporlarında öne çıkan kayak branşında geçen yıl 22 altın, 23 gümüş ve 16 bronz toplam 61 madalyanın sahibi oldu.

Buz hokeyinde ise ay-yıldızlı kadın sporcular, 23 altın madalya ile kürsünün zirvesinde yer aldı.

Ay-yıldızlı kadın sporcular, kış branşlarından buz pateninde 23 altın, 18 gümüş ve 27 bronz olmak üzere toplam 68, curling branşında da 10'ar altın ve gümüş toplam 20 madalya ile podyuma çıktı.

Engelli spor branşlarında kadın sporcular

Geçen yıl engelli spor federasyonlarında kadın sporcular elde ettikleri başarılarla öne çıktı. Özel kadın sporcular, 37 altın, 32 gümüş ve 15 bronz olmak üzere toplam 84 madalya ile dereceye girme sevinci yaşadı.

Görme engelli kadın sporcular ise 11 altın, 8 gümüş olmak üzere toplam 19 madalya, işitme engelli kadın sporcular da 14 gümüş madalya kazandı.

Kaynak: AA