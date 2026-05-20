Türk Karate Takımı Avrupa Şampiyonası\'nda Başarılar Elde Etti

AVRUPA Büyükler Karate Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı. Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen şampiyonada Türk Milli Takımı önemli başarılara imza attı.
Erkek Kata'da Enes Özdemir, Erkek Kumite +84 kiloda Uğur Aktaş ve Erkek Kumite -75 kiloda Ömer Faruk Yürür finale yükselerek altın madalya mücadelesi vermeye hak kazandı. Kadın Kumite -61 kiloda mücadele eden Fatma Naz Yenen ise bronz madalya maçına çıkacak.
