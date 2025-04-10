Türk kulübünün başkanı gözaltına alındı

Kadınlar EuroLeague karşılaşmasında Mersin ile Bourges arasında oynanan çeyrek final mücadelesi, maç dışı yaşanan olaylarla gölgelendi.

GÖZALTINA ALINDI

Karşılaşma sırasında hakem kararlarına sert tepki gösteren Mersin Başkanı Serdar Çevirgen, güvenlik görevlisine saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı ve geceyi İspanya'da nezarethanede geçirdi.

Müsabaka sırasında verilen bir teknik faulün ardından, Serdar Çevirgen ile beraberindeki yönetici ve taraftar grubu saha kenarında olay çıkardı. Hakem kararlarına yoğun itiraz eden grup, saha içine kadar girdi ve maç kısa süreliğine durdu. Güvenlik güçleri müdahale ederek grubu locaya geçmeleri konusunda uyardı.

Ancak uyarılara rağmen, Çevirgen ve yanındaki kişiler salonu terk etmeyi reddetti. Bu nedenle güvenlik güçleri tarafından salon dışına çıkarıldılar. O esnada yaşanan arbedede, Çevirgen, iddiaya göre salonun güvenlik koordinatörü olan bir polis memuruna tokat attı ve gözlüğünü yere düşürdü. Çevirgen bu hareketin ardından hemen gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ CEZA ALMASI GÜNDEMDE

Olayın ardından karakola götürülen Serdar Çevirgen, sabah saatlerinde mahkemeye çıkarıldı. Yetkililer, Çevirgen'in "kamu görevlisine karşı fiziki saldırı" suçlamasıyla yargılanacağını ve yüksek ihtimalle para cezası ile spor salonlarına giriş yasağı ile karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

"BEKLENEN BİR DURUMDU"

Olay sonrası konuşan Casademont Zaragoza'nın başantrenörü Carlos Cantero, "Mersin'in geçmişini biliyoruz, bu nedenle çok da sürpriz olmadı. Böyle bir utancı Avrupa'da görmek istemezsiniz" dedi.

Maçı kazanarak yarı finale yükselen Mersin, 13 Nisan Cumartesi günü Valencia ile karşılaşacak. Ancak saha içindeki başarıya rağmen, bu skandal olay kulübün imajını zedeledi. Gözler şimdi hem FIBA'nın hem de İspanyol makamlarının vereceği kararlarda.