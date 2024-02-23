Türk Kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Türk Kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Türk Kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, Avrupa Şampiyonası\'nda bronz madalya kazandı

Para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, 2024 Dünya ve Avrupa Salon Kürek Şampiyonası'nda erkekler PR2 2 bin metrede Avrupa üçüncüsü oldu. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Yiğit Doğukan'ın 07.53.1'lik derecesiyle bronz madalya kazandığı ve Türkiye'nin bu organizasyondaki ilk madalyasını elde ettiği belirtildi. Ayrıca, milli sporcunun bu derecesiyle dünya 4.'sü olduğu da kaydedildi.

23.02.2024 14:57  Güncelleme: 15:14
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Para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, 2024 Dünya ve Avrupa Salon Kürek Şampiyonası'nda erkekler PR2 2 bin metrede Avrupa üçüncüsü oldu.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen şampiyonada Yiğit Doğukan'ın 07.53.1'lik derecesiyle PR2 2 bin metrede bronz madalya alarak Avrupa üçüncüsü olduğu belirtildi. Bu başarının, Türkiye'nin bu organizasyon tarihindeki ilk madalyası olduğu aktarıldı.

Milli sporcunun bu derecesiyle aynı zamanda dünya 4.'sü olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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