Türk Masa Tenisçileri 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na Katılma Hakkı Kazandı

Masa tenisçiler Neslihan Kavas, Merve Cansu Demir, Nesim Turan ve Ali Öztürk, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılım hakkı kazandı.
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Neslihan, Merve Cansu, Nesim ve Ali'nin dünya sıralamasına göre Paris 2024'e kota aldığı belirtildi.
Böylece 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılım hakkı elde eden Türk sporcuların sayısı 54'e yükseldi.
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK, son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Güneydoğu ekibi, ligin düşme hattına demir attı ve 17. sırada yer alıyor. Ayrıca, 5 oyuncu kart sınırında bulunuyor ve sakatlığı devam eden bir oyuncusu bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek bu sezon ilk defa üst üste dört galibiyet aldı. Alanyaspor, son haftalardaki çıkışını sürdürerek puanını 42'ye çıkardı. Takım, Galatasaray maçıyla galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.
Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, Adana'ya yaptığı aile ziyareti sırasında tatlıcı Zeynep Geyik'in dükkanında künefe ve Adana Bombası yedi. Eğribayat, yediği lezzetlere hayran kaldığını belirtirken, Zeynep Geyik ise futbolcuyu ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 5-8 ikinci maçında Arkas Spor, yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak. İlk maçı kazanan Arkas Spor, seriyi tamamlamayı hedefliyor.
Türkiye ve Balkan şampiyonu milli atlet Pelinsu Şahin, Avrupa şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Şahin, farklı yaş kategorilerinde 6 kez Türkiye şampiyonluğu ve 2022 Balkan Şampiyonası'nda 1500 ve 3000 metre engellide şampiyonluk yaşadı. Şahin'in hedefi, 2028 Olimpiyatları'nda koşmak ve Avrupa şampiyonluğunu elde etmek.
Down sendromlu milli sporcu Musa Alan, Trisome Oyunları ve Avrupa Down Sendromlular Judo Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyaları korumak için çalışmalarına devam ediyor. 19 yaşındaki sporcu, hırslı ve yetenekli bir judocu olarak antrenmanlarını disiplinli bir şekilde sürdürüyor. Alan'ın antrenörü Sevgi Fideli, onun normal bireyler gibi antrenman yapabildiğini ve her yarışmada büyük bir farkla şampiyon olduğunu belirtiyor.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe ile 6. sıradan play-off'lara kalan ÇBK Mersin, finalde karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe son 3 sezonda üst üste final oynama başarısı gösterirken, Mersin ekibi ise 4. kez finalde yer alacak. İki takım aynı zamanda Euroleague yarı finalinde de karşılaşacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son 2 haftasına girilirken, play-off ve play-in'e kalma yarışında büyük bir çekişme yaşanıyor.
Türkiye Liseler Arası Gençler A Kadın Futbol Türkiye Şampiyonası'nın şampiyonu olan Gaziantep Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Futbol Takımı, Çin'de düzenlenecek Dünya Liseler Arası Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Takımın sorumlusu Uğur Alkan, hedeflerinin Gaziantep'e hak ettiği başarıyı kazandırmak olduğunu belirtti.
Sakarya'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde son bir ayda 626 araç ve 157 sürücü trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 13 sürücünün belgelerine geçici süreyle el konuldu. Geçen ay yapılan eğitimlerde ise 43 okulda 2 bin 761 öğrenciye ve 51 faaliyette 924 sürücüye trafik ve güvenli sürüş konularında eğitim verildi. Yaşanan trafik kazalarının aşırı hız, hatalı sollama, kavşaklarda geçiş kurallarına uymama ve alkollü araç kullanma nedeniyle meydana geldiği vurgulandı. Trafik güvenliğinin sağlanması için vatandaşların da daha duyarlı olmaları ve trafik kurallarına uymaları gerektiği belirtildi.
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