Türk Milli Sporcular Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası'nda 6 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Türk Milli Sporcular Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası'nda 6 Madalya Kazandı

Türk Milli Sporcular Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası\'nda 6 Madalya Kazandı

Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası'nın ikinci gününde Türk milli sporcular, 1 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Enbiya Taha Biçer ise Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye, şampiyonanın ikinci günü sonunda toplamda 12 madalya elde etti.

10.05.2024 20:41
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Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 1 altın, 4 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı. Milli sporcu Enbiya Taha Biçer Avrupa şampiyonu oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde Türkiye'yi taekwondo ve para taekwododa 4'er olmak üzere 8 sporcu temsil etti. Taekwondocular, 1 altın, 2 gümüş madalya kazanırken, para taekwondocuları günü 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı.

Erkekler 87 kiloda mücadele eden Enbiya Taha Biçer, rakiplerini geçerek kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı. 23 yaşındaki sporcu, son Avrupa Şampiyonası'nda da bronz madalya kazanmıştı.

Kadınlar 53 kiloda Zeynep Taşkın ve +73 kiloda Nafia Kuş Aydın da Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran isimler oldu. 21 yaşındaki Zeynep Taşkın, ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda madalya sevinci yaşarken, tecrübeli sporcu Nafia Aydın Kuş, 4. kez bir Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile ayrıldı.

Para taekwondo müsabakalarında ise erkekler K44 63 kiloda Mahmut Bozteke ile kadınlar K44 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, aynı kiloda Lütfiye Özdağ bronz madalya kazandı.

Türkiye, iki gün sonunda toplam madalya sayısını 2 altın, 8 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 12'ye yükseltti.

Şampiyonanın üçüncü gününde 4 taekwondo ve 6 para taekwondocu madalya mücadelesi yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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