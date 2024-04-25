Türk Milli Sporcular Çin'deki Wushu Dünya Kupası'nda Madalya Kazandı - Son Dakika
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Türk Milli Sporcular Çin'deki Wushu Dünya Kupası'nda Madalya Kazandı

Türk Milli Sporcular Çin\'deki Wushu Dünya Kupası\'nda Madalya Kazandı

Çin'de düzenlenen 2024 IWUF Dünya Kupası'nda Türk milli sporcular Berna Tut altın, Asuman Çığlıoğlu ve Enes Gezer ise gümüş madalya kazandı.

25.04.2024 14:44
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Çin'de devam eden 2024 Uluslararası Wushu Federasyonu (IWUF) Dünya Kupası'nda milli sporcular Berna Tut altın, Asuman Çığlıoğlu ile Enes Gezer ise gümüş madalya kazandı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 36 ülkenin katılımıyla Çin'in Jiangyin kentinde yapılan 2024 IWUF Dünya Kupası'nda milli sporculardan Berna Tut altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Ay-yıldızlı sporcu Berna Tut, bu başarısıyla Türkiye'nin wushu sanda klasmanında dünya kupasında birincilik kazanan ilk sporcusu oldu.

Organizasyonda milli wushuculardan Asuman Çığlıoğlu ile Enes Gezer de gümüş madalya kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türk Milli Sporcular Çin'deki Wushu Dünya Kupası'nda Madalya Kazandı - Son Dakika

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