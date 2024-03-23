Türk Motosikletçiler Dünya Supersport Şampiyonası'nda İyi Bir Başlangıç Yaptı

Dünya Supersport Şampiyonası'nın ikinci ayağının ilk yarışında milli sporcular Can Öncü 8'inci, Bahattin Sofuoğlu ise 10'uncu oldu.
İspanya'nın Barselona şehrindeki yarışta iki milli motosikletçi piste çıktı. Kawasaki Puccetti takımı için mücadele eden Can Öncü yarışı 8'inci, MV Agusta Reparto Corse takımıyla yarışan Bahattin Sofuoğlu ise 10'uncu sırada bitirdi.
Yarışı, Aruba.it Racing WorldSSP Team adına yarışan İspanyol sporcu Adrian Huertas kazandı.
Genel klasmanda Bahattin Sofuoğlu 26 puanla 6'ıncı, Can Öncü ise 8 puanla 13'üncü sırada yer aldı. İlk sırada ise İtalyan sporcu Yari Montella bulunuyor.
Sezonun ikinci ayağının ikinci yarışı yarın TSİ 17.15'te koşulacak.
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