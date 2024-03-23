Türk Motosikletçiler Dünya Supersport Şampiyonası'nda İyi Bir Başlangıç Yaptı

Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve çıkış çalışmaları, dar alanda pas çalışması ve taktik maçla tamamlandı. Milli takımlarda bulunan bazı oyuncular ise idmana katılmadı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.