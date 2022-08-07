Deniz Öncü'den Moto 3'te sezonun ilk podyumu - Son Dakika
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Deniz Öncü'den Moto 3'te sezonun ilk podyumu

07.08.2022 18:45
Deniz Öncü'den Moto 3'te sezonun ilk podyumu

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Deniz Öncü, 2022 Moto3 Dünya Şampiyonası'nda 12'nci yarış olan Britanya GP'de sezonun ilk podyumunu elde etti.

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Deniz Öncü, 2022 Moto3 Dünya Şampiyonası'nda 12'nci yarış olan Britanya GP'de sezonun ilk podyumunu elde etti. Öncü, müthiş çekişmeye sahne olan yarışta damalı bayrağı üçüncü sırada geçti.

Red Bull sporcusu Deniz Öncü, dünyanın en önemli motor sporları şampiyonlarından biri olan MotoGP Dünya Şampiyonası içinde koşulan Moto3 Dünya Şampiyonası'nda ilk podyumunu elde etti. Sezonun 12'nci yarışı olan Britanya GP'de sahne alan Red Bull KTM Tech3 takımının sürücüsü Deniz Öncü, damalı bayrağı üçüncü sırada gördü ve kariyerindeki dördüncü podyumuna çıktı.

Liderlik her tur elde değiştirdi

5 bin 900 metrelik Silverstone Pisti'ndeki 17 turluk yarışa altıncı cepten başlayan Deniz Öncü, rakiplerini geride bırakarak 11 tur kala liderliğe yükseldi. Yarışın devamında liderlik her tur el değiştirirken, Dennis Foggia, Jaume Masia, Tatsuki Suzuki ve David Munoz'la kıyasıya bir rekabete giren Deniz, çizgiyi üçüncü sırada geçti. Bu sezonki ilk podyumunu elde eden Red Bull KTM Tech3 pilotu, kariyerindeki dördüncü podyumuna çıktı. Britanya GP'yi Dennis Foggia kazanırken, ikinciliği Jaume Masia elde etti. Moto3'te sezonun 13'üncü yarışı olan Avusturya GP, 19-21 Ağustos tarihlerinde koşulacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Britanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Deniz Öncü'den Moto 3'te sezonun ilk podyumu - Son Dakika

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