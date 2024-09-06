Türk Okçuluğu Göçebe Oyunları'nda - Son Dakika
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Spor

Türk Okçuluğu Göçebe Oyunları'nda

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Dünya Göçebe Oyunları'nda Türk okçuluğunu dünya sahnesine sunmak istediklerini söyledi. Türk okçuluğunun marka değeri olduğunu belirten Toksöz, Türkiye'nin ciddi bir iddiasının olduğunu ifade etti.

06.09.2024 11:16
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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, geleneksel sporların olimpiyatları kabul edilen Dünya Göçebe Oyunları'nda Türk okçuluğunu bir kez daha dünya sahnesine sunmak istediklerini söyledi.

Okçular Vakfı'nda AA muhabirinin sorularını cevaplayan Toksöz, bu yıl 8-14 Eylül tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak Dünya Göçebe Oyunları öncesinde verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Antrenörlerimizin kontrolünde yoğun bir kamp programı geçiyor. Teknik çalışmalar yapılıyor. Orada Kazak, Kırgız ve Türk hedefi olmak üzere üç hedef atışı yapılacak. Bu çalışmaları sporcularımız gerçekleştiriyor. Sıkı bir elemenin sonucunda milli takım kampımız oluştu. Burada şu anda Türkiye'nin geleneksel okçulukta en başarılı sporcuları milli takım kampında yer alıyor. Çok ciddi bir çalışma antrenörlerimizin gözetiminde devam ediyor. Onlarda da tatlı bir heyecan var. Ülkemizi ve bayrağımızı temsil etmenin gururunu yaşıyorlar. İnşallah bu hafta sonu başlayacak Göçebe Oyunları'nda güzel bir şekilde başlayarak dünyanın bildiği Türk okçuluğu markasını tekrar dünya sahnesine sunmak ve altın madalyayla dönmek en büyük arzumuz." diye konuştu.

Türk okçuluğunun dünyada kabul gördüğünü aktaran Toksöz, bu durumun kendilerini daha iddialı hale getirdiğini kaydederek, "Türk okçuluğunun marka değeri var. Türk okçuluğunun bu anlamda çok başarılı olduğunu Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere tüm dünya biliyor. Çünkü Türk yayı dediğimiz, tarihte yerini almış en güçlü yay ve okların üretildiği bir millete sahibiz. Tarihten bu yana okçu millet deniyor Türklere. Onlar da bizim gücümüzü ve neler yapabileceğimizi biliyor. Bu anlamda Türkiye'nin orada çok ciddi bir iddiasının olduğunu düşünüyorum. Diğer branşlarda da ülke olarak hak edilen başarıyı getireceğimizi düşünüyorum. Modern okçuluk ve geleneksel okçuluk özünde aynı spor dalı, sadece ritüeller ve kıyafetler farklı. Paris Olimpiyatları'ndan gönül isterdi ki daha başarılı sonuçlarla dönelim. Bizler de bu anlamda Türk okçuluğu olarak Göçebe Oyunları'nda inşallah başarıya ulaşarak bu bayrağı 100'e yakın ülkenin katıldığı bu organizasyonda tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Tüm gayretimiz, Türk okçuluğunun zirvede yer aldığını tüm dünyaya göstermek ve tanıtmak." değerlendirmesinde bulundu.

"Okçuluğun genlerimizde olduğunu düşünüyorum"

Okçuluğa kamuoyunun büyük ilgi gösterdiğini belirten başkan Toksöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben okçuluğun genlerimizde olduğunu düşünüyorum. Çünkü binlerce yıllık bir gelenekten; ok ve yaydan, dünya tarihini değiştiren bir enstrümandan bahsediyoruz. Okçular Vakfının ihyasından, Dünya Etnospor Konfederasyonunun da kurulmasından sonra 2019 yılında Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun kurulmasıyla bu durum zirveye doğru yürüyor. Çocuklara, gençlere temas etmeye çalışıyoruz. Şu anda 21 binden fazla sporcumuz var. Bu 5 yılın 2 yılının da salgında geçtiğini düşünürsek ulaşabileceğimiz daha çok yavrumuz var. Dokunmak yetiyor. Onlara dokunduğumuz anda hemen karşılık buluyoruz. Bu yüzden okçuluğun genlerimizde olduğunu düşünüyorum. Bizim amacımız kıyıda köşede kalmış olan, binlerce yıllık bu okçuluk geleneğimize merak saran çocuklara ulaşmak ve bu bayrağı teslim etmek. Onlar da bu Türk okçuluğunu, bu kadim geleneği ileri taşımak için verilen fırsatı iyi değerlendireceklerdir diye düşünüyorum. Bu anlamda sorumluluğumuzun bilincinde federasyon olarak elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz."

Göçebe Oyunları'nın bir şölen havasında geçtiğini aktaran Toksöz, şunları kaydetti:

"Dünya Göçebe Oyunları, geleneksel oyunların olimpiyatları olarak değerlendiriliyor. Birçok geleneksel sporun yapıldığı, ayrıca spordan ziyade kültürel etkinliklerin, gastronomi alanında akademik çalışmaların yapıldığı bir şölen bu. Türk dünyasının bilinirliliğinin artması, sporların yaygınlaşması adına da önemli bir organizasyon. Bundan önceki son 3 organizasyon Kırgızistan'da yapılmıştı, 2022'de İznik'te gerçekleşmişti. Bu sene de Kazakistan'da yapılacak. Bizler de yeni kurulan bir federasyon olarak milli takımımızı, Türk okçuluğunu Kazakistan'da temsil etmenin heyecanını yaşıyoruz. 2022'deki müsabakada da birçok madalya kazanmıştık. Bu sene de hedefimiz geleneksel Türk okçuluğundan birincilikle dönmek, madalyaları toplamak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türk Okçuluğu Göçebe Oyunları'nda - Son Dakika

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