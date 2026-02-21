Türk Okçuluğuna 10 Madalya - Son Dakika
Türk Okçuluğuna 10 Madalya

21.02.2026 18:21
Milliler, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda 21 yaş altında 10 madalya kazanarak başarı elde etti.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda 21 yaş altında 10 madalya kazanan milli sporcuların önemli bir başarı elde ettiğini belirterek, "Genç sporcularımızın sergilediği performans, Türk okçuluğunun geleceği adına güçlü bir göstergedir." dedi.

Ergin, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından, Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli takımın, yalnızca 21 yaş altı kategorilerinde 12 sporcuyla katıldığı şampiyonada 4 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 10 madalya kazandığını hatırlatan Ergin, "Tarihin en yüksek katılımlı Avrupa Salon Şampiyonası'ndan 11 sporcumuz boynunda madalyayla dönmektedir. Elde edilen bu sonuç, altyapı sistemimizin gücünü, kulüplerimizin özverili çalışmalarını ve antrenörlerimizin disiplinli katkılarını açıkça ortaya koymaktadır. Genç sporcularımızın sergilediği performans, Türk okçuluğunun geleceği adına güçlü bir göstergedir." ifadelerini kullandı.

Bu başarıda emeği bulunan tüm kulüpleri, antrenörleri ve okçuluk camiasının paydaşlarını kutlayan Ergin, "Bizler için bu tablo yalnızca bir gurur vesilesi değil, aynı zamanda önemli bir sorumluluktur. Hedefimiz, genç sporcularımızın potansiyelini kalıcı bir başarı kültürüne dönüştürmek ve Türk okçuluğunu sürdürülebilir, sistemli bir yapıyla uluslararası alanda en üst seviyede temsil etmeye devam etmektir." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

