Türk Solo Yelkenci Deniz Bağcı, Mini Transat 2025\'e Hazırlanıyor

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Türk Solo açık deniz yarışçısı Deniz Bağcı, yelken sporunun dünyada ilgi gören yarışlarından Mini Transat 2025'e katılmak için mücadelesine devam ediyor.

Mayıs ayında 500 millik "Mini en Mai" yarışını 10. ve 220 millik "Trophee MAP" etabını 4. tamamlayan Bağcı, genel klasmanda 7. sırada bulunuyor. 9 Haziran'da start alacak 600 millik Douarnenez-İrlanda arasındaki "Mini Fastnet" etabına hazırlanan Bağcı'nın hedefi bu yarışta ilk 3'e girmek.

Bir dönem Galatasaray Kulübü Yelken Şubesi'nde antrenörlük de yapan 29 yaşındaki Bağcı, 2 yıldır mini transat yarışlarına katılabilmek için çalışıyor.

Türk yelkenci Bağcı'nın Mini Transat 2025 için mücadelesi geçen yıl Aralık ayında başladı. Aradan geçen süreçte 3,000 millik toplam 5 etaba katılan Bağcı, önemli dereceler elde ederek klasmandaki yerini yükseltmeyi başardı.

Dünyanın farklı yerlerinde 90 yarış şeklinde yapılan organizasyonda 7. sırada bulunan Deniz Bağcı, en iyi derecenin yanı sıra en fazla mili yaparak Mini Transat 2025'e katılma hakkı elde etmeye çalışacak.

Mini Transat yarışları

Mini Transat açık deniz yarışları, 6,5 metre boyunda motorsuz ve tek kişilik teknelerle gerçekleştiriliyor. Fransa'dan başlayıp Kanarya Adaları ve Atlantik Okyanusu'nu geçtikten Karayip Denizi'nde yer alan Guadeloupe'ta sona eren yarış, 1800 ve 2700 millik iki etaptan oluşuyor. Bu zorlu yarışı tamamlayabilmek için yelkencilerin fizik ve mental dayanaklıklarının üst seviyede olması gerekiyor ve çok az sayıda yelkenci bu yarışı tamamlayabiliyor.

22-23 knot hızlara ulaşabilen bu minik tekneleri kullanan yelkenci, okyanusta günlerce (18-20 gün) 200+ mil/gün kat etmek zorunda.

Yarışta yelkencilerin karayla iletişim kurabilecekleri yöntemler (telefon, bilgisayar, internet) yasaklanırken, iletişim için sadece bir VHF telsiz bulunuyor. Yarış boyunca dışarıdan yardım almaya izin verilmezken, herhangi bir teknik sorun yaşandığında yarışçılar tek başlarına çözüm bulmak mecburiyetindeler.

Dünya üzerinde 300 civarında tekne ile her yaştan ve tecrübeye sahip yelkenci, iki yılda bir yapılan Mini Transat yarışına girebilmeyi, bitirebilmeyi veya en iyi dereceyi almayı hedefliyor. Hedef yarış Mini Transat'a katılabilmenin en önemli şartlarından biri binlerce yarış milini tamamlamak.