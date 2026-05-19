Türk Sporcular Afyon'da MX 125 Şampiyonası'na Hazır

19.05.2026 11:32
TMF Asbaşkanı Akülke, MX 125 Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 6 Türk sporcuyla madalya hedefliyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek MX 125 Gençler Avrupa Şampiyonasında 6 Türk sporcunun start alacağını belirterek "İnşallah bu organizasyonda ilk madalyamıza bu sene kavuşmayı hayal ediyoruz." dedi.

Akülke, Türkiye Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonaları için geldiği Afyonkarahisar'da AA muhabirine, kentin bu yıl 9. kez Dünya Motokros Şampiyonasına ev sahipliği yapacağını söyledi.

Eylül ayındaki şampiyonada 4 kategoride kıyasıya mücadele yaşanacağını ifade eden Akülke, "MX1, MX2 sınıfı dışında, Avrupa Şampiyonası'nda da 2 kategoride MX 250 Gençler ve MX 125 Gençler kategorilerinde yarışılacak." diye konuştu.

Özellikle MX 125 Avrupa Şampiyonası'nda bu yıl çok iddialı olduklarını dile getiren Akülke, şöyle devam etti:

"MX 125 Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 6 sporcumuz start alacak. Bu organizasyonun en önemli kısmı da favorilerinden birinin Türk sporcusu olması. İnşallah bu organizasyonda ilk madalyamıza bu sene kavuşmayı hayal ediyoruz. Afyonkarahisar bizim için artık inanılmaz bir yer oldu, dünya sporcuları için inanılmaz bir yer oldu. Dünya şampiyonası kategorisinde, 9 yıl üst üste Türkiye'nin ilk ve tek organizasyonu."

Akülke, kentte Uluslararası Motosiklet Federasyonuna (FIM) bağlı 50 ve 65 cc'de çocuk yarışçıları eğitmek için kurulan MXGP Akademi'nin de bulunduğunu, 2 yıldır devam eden MXGP Akademi'yi kentte kalıcı hale getirmeyi planladıklarını vurgulayarak, "Artık burası Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafından gelen öğrenciler ve sporcuların antrenman merkezi, kamp merkezi haline gelecek. Afyonkarahisar dünyayla tekrar buluşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

