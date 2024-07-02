Türk Sporcular Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda 2 Altın ve 1 Bronz Madalya Kazandı

Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcular, 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, 11 ülkenin katılımıyla Litvanya'nın Klaipeda kentinde düzenlenen organizasyon tamamlandı.
Berk Yavuzarslan, 3 dakika 30.81 saniyelik süresiyle erkekler 400 metre çift palette, Adasu Ramazanoğlu da 3 dakika 21.59 saniyelik zamanıyla kadınlar 400 metre su üstünde Avrupa gençler şampiyonu oldu.
Erkekler 200 metre çift palet kategorisinde de yarışan Berk, 1: 39.40'lık derecesiyle bronz madalya aldı.
Bu sonuçlarla Türkiye, madalya sıralamasında 6'ncılığı elde etti.
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