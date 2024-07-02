Türk Sporcular Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda 2 Altın ve 1 Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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Türk Sporcular Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda 2 Altın ve 1 Bronz Madalya Kazandı

Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcular, 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Berk Yavuzarslan erkekler 400 metre çift palette altın madalya, Adasu Ramazanoğlu kadınlar 400 metre su üstünde altın madalya kazandı. Berk Yavuzarslan ayrıca erkekler 200 metre çift palet kategorisinde bronz madalya elde etti. Türkiye, bu sonuçlarla madalya sıralamasında 6. oldu.

02.07.2024 14:37
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Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcular, 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, 11 ülkenin katılımıyla Litvanya'nın Klaipeda kentinde düzenlenen organizasyon tamamlandı.

Berk Yavuzarslan, 3 dakika 30.81 saniyelik süresiyle erkekler 400 metre çift palette, Adasu Ramazanoğlu da 3 dakika 21.59 saniyelik zamanıyla kadınlar 400 metre su üstünde Avrupa gençler şampiyonu oldu.

Erkekler 200 metre çift palet kategorisinde de yarışan Berk, 1: 39.40'lık derecesiyle bronz madalya aldı.

Bu sonuçlarla Türkiye, madalya sıralamasında 6'ncılığı elde etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türk Sporcular Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda 2 Altın ve 1 Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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