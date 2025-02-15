Türk Sporcular Bronz Madalya Kazandı

Avrupa 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcular, 4 bronz madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenen organizasyonda Türkiye'den 9 sporcu yarıştı.
Şampiyonada madalya kazanan milli sporcular şunlar:
18 yaş altı
Trio kadınlar 10 metre havalı tüfek takım: Asya Yılmaz, Elif Berfin Altun, Rana Gözübüyük
16 yaş altı
Kadınlar 10 metre havalı tüfek: Rana Gözübüyük
Erkekler 10 metre havalı tabanca: Eren Kalfa
Trio erkekler 10 metre havalı tabanca takım: Eren Kalfa, Mahmut İpekçioğlu, Ömer Tuna Göktekin
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