Türk sporcular Bulgaristan\'da Eskrim Turnuvası\'nda madalya kazandı

Spor

Bulgaristan'da düzenlenen Eskrim 14 Yaş Altı Kılıç Circuit Turnuvası'nda Türk sporcular, takım müsabakalarında 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Burgaz kentindeki turnuvada bugün kılıç takım kategorisinde karşılaşmalar yapıldı.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Rüzgar Ayaz, Ertürk Selim Coşkun, Semi Mermutluoğlu ve Oruç Yavuz Serhan Yavuzaslan'dan kurulu erkekler takımı ile Nehir Baydil, Yağmur Cevheroğlu, Ece Kanlı ve Lara Kaya'dan oluşan kadınlar takımı gümüş, Irmak Baydil, Işıl Betül Elüstü, Didem Güner ve Elif Derin Yıldırım'dan oluşan kadınlar takımıysa bronz madalya elde etti.