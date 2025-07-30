Türk Takım, Finlandiya Rallisi\'nde Zafer Peşinde

Bir önceki yarış olan Yunanistan'daki Akropolis Rallisi'nde Türkiye'ye Dünya Ralli Şampiyonası tarihindeki ilk Junior WRC zaferini kazandıran Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ikilisi, 31 Temmuz-3 Ağustos arası koşulacak Finlandiya Rallisi'nde de zafer hedefliyor.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Junior WRC kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Castrol Ford Team Türkiye, genç pilotu Ali Türkkan ve co-pilotu Oytun Albayrak ile sezonun dördüncü yarışı olan Finlandiya Rallisi'ne iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Ralli sporunun adeta ana vatanı olarak kabul edilen ve WRC takvimindeki en hızlı toprak etaplara ev sahipliği yapan Finlandiya, ekip için hız ve teknik açıdan zorlu bir sınav olacak.

Bir önceki yarış olan Yunanistan'daki Akropolis Rallisi'nde Türkiye'ye Dünya Ralli Şampiyonası tarihinde ilk Junior WRC zaferini kazandıran Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ikilisi, bu başarının ardından şampiyona puan tablosunda üçüncülüğe yükseldi. Ekip, geçtiğimiz yıl yalnızca 2,2 saniye farkla kaçırdığı Finlandiya zaferini bu kez Türk bayrağını podyumun en üst basamağına taşıyarak telafi etmek istiyor.

Rallinin hemen öncesinde Finlandiya'da gerçekleştirilen HYA Center Rallisi'ne katılan ekibimiz, genel klasmanda birincilik elde ederek Finlandiya Rallisi öncesi önemli bir motivasyon kazandı. Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki rakiplerinin yanı sıra Finlandiyalı yerel pilotların da yer aldığı bu prestijli yarışı kazanan Ali Türkkan ve Oytun Albayrak, performanslarıyla göz doldurdu. Daha önce Tommi Mäkinen, Kalle Rovanperä ve Marcus Grönholm gibi dünya şampiyonu Fin pilotların da kazandığı bu yarışta ilk kez bir Türk ekibin zafere ulaşması, önemli yankı uyandırdı ve asıl mücadele öncesinde güçlü bir mesaj verdi.

Hızlı, bol sıçramalı ve teknik etaplarıyla bilinen Finlandiya Rallisi'nde Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ikilisi, bu zorlu mücadeleden en yüksek puanlarla ayrılarak Junior WRC klasmanında zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. - İSTANBUL