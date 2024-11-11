Türk Takımları Avrupa'da Mücadele Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türk Takımları Avrupa'da Mücadele Veriyor

Bu hafta Türk basketbol takımları Avrupa'da 10 maç oynayacak. Erkekler ve kadınlarda temsilciler var.

11.11.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk basketbol takımları, Avrupa'da bu hafta 10 karşılaşmada mücadele edecek.

Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi erkeklerde 11, kadınlarda ise 5 takım temsil ediyor.

Erkekler THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Bursaspor ve TOFAŞ takımları yer alıyor.

Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda da Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol takımları Türkiye'yi temsil ediyor.

Bu hafta için THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ikişer maç oynayacak. Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray, Aliağa Petkim ile Manisa Basket'in bu hafta grup maçları olmayacak.

Kadınlarda, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri devam ettiği için Avrupa kupalarında kulüp maçları bu hafta oynanmayacak.

Türk takımlarının hafta içi Avrupa kupalarında oynayacağı maçların programı şöyle:

THY Avrupa Ligi:

Yarın:

20.45 Fenerbahçe Beko- Bayern Münih (Almanya)

22.30 Baskonia (İspanya)-Anadolu Efes

14 Kasım Perşembe:

22.45 Real Madrid (İspanya)-Anadolu Efes

15 Kasım Cuma:

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Fenerbahçe Beko

BKT Avrupa Kupası:

13 Kasım Çarşamba:

20.00 Beşiktaş Fibabanka-Dreamland Gran Canaria (İspanya)

21.00 Ratiopharm Ulm (Almanya)-Bahçeşehir Koleji

22.00 Umar Reyer Venice (İtalya)-Türk Telekom

Şampiyonlar Ligi:

Yarın:

20.30 Karşıyaka-Kolossos H Hotels (Yunanistan)

FIBA Avrupa Kupası:

13 Kasım Çarşamba:

20.30 Bursaspor-Patrioti Levice (Slovakya)

22.00 Basketbol Lowen Braunschweig (Almanya)-TOFAŞ

Kaynak: AA

Basketbol, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Takımları Avrupa'da Mücadele Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil gözaltında, Serdar Ortaç aranıyor Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil gözaltında, Serdar Ortaç aranıyor
10:32 Hakem Umut Meler’i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis Hakem Umut Meler'i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis
09:51 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız
09:09 El Kassam Tugayları’ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü El Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü
00:46 Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu
18:28 Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı
18:00 Galatasaray, Samsunspor’u 3-2 mağlup etti Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti
17:25 Galatasaray’ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı Galatasaray'ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı
17:16 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan ’’Öcalan’’ açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye’yi rahatlatır TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ''Öcalan'' açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır
17:15 Küçük çocuğun Atatürk sevgisi duygulandırdı: Ben bu pastayı üfleyemem Küçük çocuğun Atatürk sevgisi duygulandırdı: Ben bu pastayı üfleyemem
17:00 Galatasaray-Samsunspor maçına damga vuran pozisyon Galatasaray-Samsunspor maçına damga vuran pozisyon
16:48 Netanyahu’nun özel kalem müdürüne şantaj suçlaması Netanyahu'nun özel kalem müdürüne şantaj suçlaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 11:17:17. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Takımları Avrupa'da Mücadele Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.